Koç Holding ve Fiat'tan Flaş Karar: Şahin ve Doğan Yeniden Yollarda! Efsane Modellerin Fiyatı Kaç TL Olacak?

Bir dönemin en çok tercih edilen araçları arasında bulunan TOFAŞ’ın efsanevi modelleri 'Şahin' ve 'Doğan' için yeniden üretim hazırlığı başladı. 1990’lı yıllarda milyonların hayalini süsleyen ve Türkiye’nin en çok kullanılan otomobilleri arasında yer alan bu serinin 2026 itibarıyla tekrar yollarda olması bekleniyor.

ÜRETİM İÇİN KARAR AŞAMASINDA

Koç Grubu ve Fiat arasında üretim süreciyle ilgili görüşmeler sürüyor. İki tarafın gelecek yıl itibarıyla modern versiyonların üretimine başlaması için karar aşamasında olduğu belirtiliyor.

TASARIM GEÇMİŞTEN, TEKNOLOJİ GÜNÜMÜZDEN

Yeni üretilecek modellerde, 'kuş serisi'nin ikonik tasarımı korunacak. Ancak araçların donanımları günümüz teknolojisine uygun şekilde geliştirilecek. Böylece hem nostaljik hem de modern özellikleri bir arada barındıracak yeni nesil Şahin ve Doğan modelleri piyasaya çıkacak.

2026 MODEL ŞAHİN VE DOĞAN'IN FİYATI NE KADAR OLACAK?

2026 model Şahin ve Doğan’ın satış fiyatı ise şimdiden merakla bekleniyor. Uzmanlara göre, yeni nesil serinin yalnızca bir otomobil değil, aynı zamanda koleksiyon değeri taşıyan bir 'efsane' olarak özellikle gençler arasında yeniden popülerlik kazanması öngörülüyor.

