Yeşil Altında 'Yok Yılı' İlan Edildi: Rekolte Düştü, Fiyatlar Uçtu! Geçen Yıl 160 TL'ydi, Şimdi 500 TL'ye Satılıyor

Gaziantep’te başlayan Antep fıstığı hasadı bu yıl üreticiyi memnun etmedi. 'Yok yılı' nedeniyle rekolte büyük ölçüde düştü, bazı çiftçiler yüz binlerce lira zarar etti. Geçen yıl 160 TL’den başlayan fıstık fiyatları bu yıl 1000 TL’den açılıp 500 TL seviyesinde dengelendi.

Son Güncelleme:
Yeşil Altında 'Yok Yılı' İlan Edildi: Rekolte Düştü, Fiyatlar Uçtu! Geçen Yıl 160 TL'ydi, Şimdi 500 TL'ye Satılıyor
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Gaziantep’te taze Antep fıstığı hasadı başladı. Ancak bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle ürün miktarı azalırken, fiyatlar rekor seviyelere çıktı. Geçen yıl 160 TL’den başlayan yaş fıstıkta, bu yıl ilk satışlar 1000 TL’den başladı. Esnaf, bir süre sonra fiyatı 700 TL’ye çekse de bugünlerde fıstık 500 TL seviyesinde işlem görüyor.

REKOLTE DÜŞÜŞÜ FİYATLARI UÇURDU

Yeşil Altında 'Yok Yılı' İlan Edildi: Rekolte Düştü, Fiyatlar Uçtu! Geçen Yıl 160 TL'ydi, Şimdi 500 TL'ye Satılıyor - Resim : 1

Gaziantep’te esnaflık yapan Elif Derbent, bu yıl fıstık üretiminde ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Normalde tarlasından 2 tona yakın ürün alan çiftçilerin, bu yıl neredeyse hasat yapamayacak durumda olduğunu söyleyen Derbent, bazı üreticilerin yüz binlerce lira zarar ettiğini dile getirdi. Hatta bir üreticinin 500 bin TL zarar ettiğini, ilk kez kendi tüketimi için dışarıdan fıstık almak zorunda kaldığını aktardı.

GEÇEN YIL 160 TL’YDİ, BU YIL 1000 TL’DEN AÇILDI

Yeşil Altında 'Yok Yılı' İlan Edildi: Rekolte Düştü, Fiyatlar Uçtu! Geçen Yıl 160 TL'ydi, Şimdi 500 TL'ye Satılıyor - Resim : 2

Derbent, fiyatların da bu tabloya paralel olarak sert şekilde arttığını söyledi. Geçen yıl 160 TL’den başlayan yaş fıstık fiyatı Kasım ayında 300 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu yıl ise ilk satışlar 1000 TL’den başladı. Esnaf, bir süre sonra fiyatı 700 TL’ye çekse de bugünlerde fıstık 500 TL seviyesinde işlem görüyor. Ancak üreticiler, talebin yüksek olması nedeniyle fiyatların daha da düşmesini beklemiyor.

SADECE ANTEP DEĞİL, TÜRKİYE GENELİNDE 'YOK YILI'

Yaşanan sıkıntının yalnızca Gaziantep’e özgü olmadığını vurgulayan Derbent, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de benzer tablo görüldüğünü söyledi. Malatya’da kayısı, Karadeniz’de fındık, Ege’de zeytin üretiminde de kayıplar büyük. Çiftçiler, ilaçlama, gübreleme, sulama ve bakım için tüm masrafları yapmalarına rağmen düzensiz yağışlar, don olayları ve iklim değişiklikleri nedeniyle verimin ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor. Bu da doğal olarak fiyatların sert biçimde yükselmesine yol açıyor.

İstanbul'un Ünlü Lüks AVM'si Kapandı! 18 Yıl Sonra Tarihe Karıştıİstanbul'un Ünlü Lüks AVM'si Kapandı! 18 Yıl Sonra Tarihe KarıştıEkonomi

81 İlde Sığınakların Nereye Yapılacağı Belli Oldu: 40 Yıllık Yönetmelik Baştan Aşağı Değişiyor81 İlde Sığınakların Nereye Yapılacağı Belli Oldu: 40 Yıllık Yönetmelik Baştan Aşağı DeğişiyorEkonomi

Kaynak: İHA

Etiketler
Gaziantep Antep Fıstığı
Son Güncelleme:
21 Yıl Sonra Büyük Buluşma! Deniz Seki ve Rıza Tamer Tekrardan Bir Araya Geldi 21 Yıl Sonra Büyük Buluşma
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İstanbul'un Ünlü Lüks AVM'si Kapandı! 18 Yıl Sonra Tarihe Karıştı İstanbul'un Ünlü Lüks AVM'si Kapandı
İşsizlik Fonu Patrona Çalışıyor: İşsiz Sayısı Arttı, Başvuranların Yarısı Ödenekten Yararlanamadı İşsizlik Fonu Patrona Çalışıyor
ÇOK OKUNANLAR
Kader Anı Geldi Çattı! İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri Şampiyonlar Ligi'ndeki Muhtemel Rakipleri
İfşalar Peş Peşe... Melek Mosso İlk Kez Açıkladı: Çocukluğumdan Beri Üç Kez Tacize Uğradım Bir İtiraf Da Ünlü Şarkıcıdan Geldi
Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu, Ailesinden Suç Duyurusu: 'Basit Bir Ameliyata Gitti, Cenazesi Geldi' Mide Fıtığı Ameliyatı Sonu Oldu
Kulislere Bomba Gibi Düşen İddia! Meral Akşener, Mansur Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce... Akşener, Yavaş'a Ne Teklif Etti? Hem de Seçimden Bir Gün Önce...
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...' Bakan Tunç'tan Özgür Özel'e Yanıt: 'Önünde İki Seçenek Var...'