Yeşil Altında 'Yok Yılı' İlan Edildi: Rekolte Düştü, Fiyatlar Uçtu! Geçen Yıl 160 TL'ydi, Şimdi 500 TL'ye Satılıyor

Gaziantep’te taze Antep fıstığı hasadı başladı. Ancak bu yıl rekoltenin düşük olması nedeniyle ürün miktarı azalırken, fiyatlar rekor seviyelere çıktı. Geçen yıl 160 TL’den başlayan yaş fıstıkta, bu yıl ilk satışlar 1000 TL’den başladı. Esnaf, bir süre sonra fiyatı 700 TL’ye çekse de bugünlerde fıstık 500 TL seviyesinde işlem görüyor.

REKOLTE DÜŞÜŞÜ FİYATLARI UÇURDU

Gaziantep’te esnaflık yapan Elif Derbent, bu yıl fıstık üretiminde ciddi düşüş yaşandığını belirtti. Normalde tarlasından 2 tona yakın ürün alan çiftçilerin, bu yıl neredeyse hasat yapamayacak durumda olduğunu söyleyen Derbent, bazı üreticilerin yüz binlerce lira zarar ettiğini dile getirdi. Hatta bir üreticinin 500 bin TL zarar ettiğini, ilk kez kendi tüketimi için dışarıdan fıstık almak zorunda kaldığını aktardı.

GEÇEN YIL 160 TL’YDİ, BU YIL 1000 TL’DEN AÇILDI

Derbent, fiyatların da bu tabloya paralel olarak sert şekilde arttığını söyledi. Geçen yıl 160 TL’den başlayan yaş fıstık fiyatı Kasım ayında 300 TL’ye kadar çıkmıştı. Bu yıl ise ilk satışlar 1000 TL’den başladı. Esnaf, bir süre sonra fiyatı 700 TL’ye çekse de bugünlerde fıstık 500 TL seviyesinde işlem görüyor. Ancak üreticiler, talebin yüksek olması nedeniyle fiyatların daha da düşmesini beklemiyor.

SADECE ANTEP DEĞİL, TÜRKİYE GENELİNDE 'YOK YILI'

Yaşanan sıkıntının yalnızca Gaziantep’e özgü olmadığını vurgulayan Derbent, Türkiye’nin farklı bölgelerinde de benzer tablo görüldüğünü söyledi. Malatya’da kayısı, Karadeniz’de fındık, Ege’de zeytin üretiminde de kayıplar büyük. Çiftçiler, ilaçlama, gübreleme, sulama ve bakım için tüm masrafları yapmalarına rağmen düzensiz yağışlar, don olayları ve iklim değişiklikleri nedeniyle verimin ciddi şekilde düştüğünü ifade ediyor. Bu da doğal olarak fiyatların sert biçimde yükselmesine yol açıyor.

Kaynak: İHA