16 Yaşındaki Hiranur'un Ölümünde Yeni Gelişme! 'Şaka' Savunması Tutmadı
Mersin’de silahla vurularak öldürülen 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın ölümüne ilişkin gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Olayda kullanılan silahın 'şaka amaçlı' doğrultulduğu iddia edilmişti.
Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, 31 Ağustos gecesi Akbelen Bulvarı’nda park halindeki bir otomobilde başından silahla vurulmuş halde bulunan 16 yaşındaki Hiranur Nilgün Aygar’ın ölümüne ilişkin yeni gelişme yaşandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, olayın ardından otomobilde bulunan Hüseyin Arda Ş. ile yanında bulunan N.Ç. ve M.Z.’yi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildiği, ardından savcılıktaki ifadelerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandıkları bildirildi.
'ŞAKA' DEMİŞTİ
Soruşturma kapsamında polis, olaydan önce Hiranur’un Müftü Deresi üzerindeki otluk alana götürüldüğünü, ardından saat 23.50’de Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne getirildiğini belirledi. İnceleme yapılan otluk alanda kan izlerine ulaşıldı. Ana şüpheli Hüseyin Arda Ş.’nin, olay gecesi asker eğlencesinden dönerken otomobilde 'şaka amaçlı' doğrulttuğu ruhsatsız tabancanın kazara ateş alması sonucu Aygar’ın vurulduğunu öne sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA