Fenerbahçe, İş Bankası, Dominos... Dev Kurumlar Hacklendi, Herkese Aynı Mesaj Gitti

Fenerbahçe, İş Bankası ve Dominos gibi firmaların da aralarında olduğu çok sayıda kuruluşun uygulamaları hacklendi. Uygulamalardan kullanıcılara aynı anda ‘Hiçbir sistem güvenli değil’ anlamına gelen ‘No system is safe’ yazılılı bildirim gönderildi.

Kullanıcılar gelen bildirimle panik yaşarken, bazı uluslararası firmalar da bu durumdan etkilendi.

Fenerbahçe’den konuya ilişki yapılan açıklamada, “Kulübümüzün resmi uygulaması da dahil olmak üzere bazı dijital platformlarda, bir dış müdahale sonucu tarafımızca gönderilmeyen bildirimler paylaşılmıştır. Konuya ilişkin gerekli incelemeler başlatılmış olup, süreç ilgili uzmanlarca titizlikle takip edilmektedir” denildi.

Kaynak: Haber Merkezi