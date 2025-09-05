Meteoroloji'den Üç Uyarı Birden: Sağanak, Fırtına ve Çöl Tozu... Çok Kuvvetli Geliyor

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün tahminlerine göre, bugün ülke genelinde parçalı ve yer yer çok bulutlu hava hakim olacak. İç Ege, Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzeydoğusu, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Düzce, Adana, Rize ve Bingöl çevreleri ile Artvin’in ve Hatay’ın kıyı kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Yağışların, Kars ve Ardahan çevrelerinde kuvvetli olması öngörülüyor. Ayrıca Doğu Anadolu’nun güneydoğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda toz taşınımı görülecek.

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle kuzeyden, güneydoğu kesimlerde güneyden hafif ve orta kuvvette; Marmara’da ise kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli (40-60 km/saat) eseceği bildirildi.

Meteoroloji, Kars ve Ardahan’da kuvvetli yağış, Marmara’da kuvvetli rüzgar ve Doğu ile Güneydoğu’da toz taşınımı nedeniyle vatandaşların dikkatli ve tedbirli olmaları gerektiğini vurguladı.

BÖLGELERE GÖRE HAVA DURUMU

Marmara: Parçalı bulutlu, güney ve doğusunda (Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya) sağanak yağış bekleniyor. Rüzgar kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli esecek.

Ege: Az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu. Manisa, Uşak, Afyonkarahisar ve Kütahya çevrelerinde sağanak yağış görülecek.

Akdeniz: Parçalı ve yer yer çok bulutlu. Adana ve Hatay kıyılarında sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

İç Anadolu: Genelde parçalı bulutlu, yağış beklenmiyor.

Batı Karadeniz: Parçalı ve az bulutlu, zamanla çok bulutlu. Düzce çevresinde sağanak yağış bekleniyor.

Orta ve Doğu Karadeniz: Parçalı ve çok bulutlu. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri, Rize ve Artvin kıyılarında sağanak yağış var.

Doğu Anadolu: Parçalı bulutlu. Kuzeydoğuda (Kars, Ardahan, Erzurum, Bingöl) sağanak yağış bekleniyor; Kars ve Ardahan’da yağışlar kuvvetli. Güneydoğuda toz taşınımı var.

Güneydoğu Anadolu: Az bulutlu ve açık. Doğusunda toz taşınımı bekleniyor.

