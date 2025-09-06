Mersin’den Acı Haber: Özel Harekat Polisi Eğitim Sırasında Şehit Oldu

Mersin’de atış eğitimi sırasında makineli silahın kazaen ateş alması sonucu ağır yaralanan özel harekat polisi Mustafa Karapınar, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. 28 yaşındaki Karapınar’ın babası Ali Karapınar'ın da 2018 yılında görev başında şehit olduğu ortaya çıktı. Şehit polis, Kahramanmaraş’ta babasının yanında toprağa verilecek.

Mersin’den Acı Haber: Özel Harekat Polisi Eğitim Sırasında Şehit Oldu
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Mersin Özel Harekat Şube Müdürlüğü kadrosunda görev yapan Polis Memuru Mustafa Karapınar’ın (28) atış eğitimi sırasında meydana gelen kaza sonucu şehit olduğunu duyurdu.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Karapınar’ın ağır makineli silahın arızasını gidermeye çalıştığı sırada silahın kazaen ateş aldığını belirtti. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Karapınar’ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı kaydedildi. Bakan Yerlikaya, paylaşımında, “Şehidimize Allah’tan rahmet; ailesine, kahraman Emniyet Teşkilatımıza ve milletimize başsağlığı diliyorum. Şehidimizin makamı âli olsun” ifadelerine yer verdi.

BABASI DA ŞEHİT OLMUŞ

Şehit polis Mustafa Karapınar’ın ailesine ilişkin detaylar da ortaya çıktı. Karapınar’ın babası Ali Karapınar’ın da özel harekat polisi olduğu ve 16 Ekim 2018’de Mersin’in Aydıncık ilçesinde görev sırasında kalp krizi geçirerek şehit düştüğü öğrenildi.

BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK

Baba-oğul şehitlikte de yan yana olacak. Mustafa Karapınar’ın, babasının kabrinin bulunduğu Kahramanmaraş’taki Şeyhadil Şehitliği’ne defnedileceği bildirildi.

Kaynak: DHA

