Gece Yarısı Pompalı Dehşet! Saldırıya Uğradı

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde gece yarısı silahlı saldırı meydana geldi. Bir apartmanın depo kısmında yaşayan şahıs, pompalı tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Olay, Kemalettin Mahallesi Eski Çerkezköy 1. Çıkmaz Sokak’ta gerçekleşti. İddiaya göre, 42 yaşındaki K.S. oturduğu depoda henüz kimliği belirsiz bir kişi tarafından pompalı tüfekle hedef alındı. Açılan ateş sonrası K.S. kanlar içinde yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Bacağından yaralanan K.S., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Saldırıyı gerçekleştiren kişinin, kullandığı pompalı tüfeği çarşafa sarıp olay yerinden kaçtığı öne sürüldü. Polis ekipleri, kimliği belirsiz saldırganın yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA