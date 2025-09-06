İsrail'in Saldırısında Katledilmişti... Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Mesajı

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Ezgi’nin ölüm yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz” denildi.

İsrail’in insanlık dışı saldırısının, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

Kaynak: Haber Merkezi