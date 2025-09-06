İsrail'in Saldırısında Katledilmişti... Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Mesajı

Dışişleri Bakanlığı, İsrail askerlerinin öldürdüğü Ayşenur Ezgi Eygi için bir anma mesajı yayımladı. Mesajda, "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz” ifadeleri kullanıldı.

Son Güncelleme:
İsrail'in Saldırısında Katledilmişti... Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Mesajı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Dışişleri Bakanlığı 6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından katledilen Ayşenur Ezgi Ezgi’nin ölüm yıl dönümünde bir anma mesajı yayımladı.

Bakanlığın mesajında "6 Eylül 2024’te Batı Şeria’da İsrail askerleri tarafından hedef alınarak hayatını kaybeden vatandaşımız Ayşenur Ezgi Eygi’yi vefatının yıldönümünde rahmet ve saygıyla anıyoruz” denildi.

İsrail’in insanlık dışı saldırısının, uluslararası hukuk ve insan hakları ihlallerinin açık bir göstergesi olduğuna işaret edilen açıklamada, "Türkiye, Ayşenur'un hayatına kasteden bu vahim suçun cezasız kalmaması için çabalarını kararlılıkla sürdürecektir” ifadelerine yer verildi.

İsrail'in Saldırısında Katledilmişti... Dışişleri'nden Ayşenur Ezgi Eygi İçin Anma Mesajı - Resim : 1

NE OLMUŞTU?

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da barışçıl bir gösteri sırasında katılımcıların üzerine ateş açmış, Filistinlilere destek amacıyla gösteriye katılan ve ABD vatandaşlığı da bulunan Ayşenur Ezgi Eygi, başından vurularak ağır yaralanmıştı.

Filistinlilere ait bir hastaneye kaldırılan Eygi, 6 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 14 Eylül'de Aydın'ın Didim ilçesinde toprağa verilmişti.

Eygi, Filistin topraklarının İsrail tarafından işgaline karşı barışçıl ve sivil yöntemlerle Filistinlilere destek veren Uluslararası Dayanışma Hareketi gönüllüsü bir insan hakları aktivistiydi.

İsrail Sözünü Hala Tutmadı! Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi İçin Adalet Ne Zaman Sağlanacak?İsrail Sözünü Hala Tutmadı! Katledilen Ayşenur Ezgi Eygi İçin Adalet Ne Zaman Sağlanacak?Güncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Ayşenur Ezgi Eygi İsrail Dışişleri Bakanlığı
Son Güncelleme:
Van’da 2 Kardeşe Otomobilde Kurşun Yağmuru! Van’da 2 Kardeşe Otomobilde Kurşun Yağmuru!
Sındırgı'da Bir Deprem Daha Sındırgı'da Bir Deprem Daha
En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu En Özgür Ruhlu Burçlar Belli Oldu
Astrologlar Büyük Kırgınlıkların Yaşanacağı O Günü Açıkladı Astrologlar Büyük Kırgınlıkların Yaşanacağı O Günü Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması Okan Buruk'tan Flaş Osimhen Açıklaması
Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor Ev Sahibi ya da Kiracı Fark Etmiyor: Apartmanda Bunu Yapan Yandı! Tek Komşu Şikayeti Yetiyor
Antalya Emniyet Müdürü İlker Arslan Görevden Uzaklaştırıldı Antalya Emniyet Müdürü Görevden Uzaklaştırıldı
CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor CHP Olağanüstü Kurultaya Gidiyor
Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması Özgür Özel'den 'Olağanüstü Kurultay' Açıklaması