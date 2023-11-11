Çiğ yumurtayı ılık süt ile karıştırıp 1 bardak için! Bakın neler oluyor...

Çiğ yumurta, yüksek miktarda protein içeren ve tüketildiğinde birçok fayda sağlayan bir üründür. İçeriği bakımından zengin olan çiğ yumurta, besin değerini kaybetmeden tüketildiğinde daha etkili olmaktadır. Yumurta pişirilirken ise besin değerinde kayıplar meydana gelir. Özellikle aminoasitler, ısının etkisiyle yok olur. Bu nedenle çiğ yumurta, protein ihtiyacını karşılamak için ideal bir seçenektir.

Çiğ yumurta tüketimi, hücrelerinizi adeta bayram ettirecektir. İçerdiği protein sayesinde hücreleriniz daha sağlıklı ve güçlü olacaktır. Ayrıca çiğ yumurta, enerji seviyenizi yükseltir ve vücut fonksiyonlarınızın düzgün çalışmasına yardımcı olur.

Ancak çiğ yumurta tüketimi konusunda dikkatli olmak önemlidir. Çünkü çiğ yumurta, Salmonella gibi zararlı bakterileri içerebilir. Bu nedenle çiğ yumurta tüketirken hijyen kurallarına dikkat etmek ve güvenilir kaynaklardan temin etmek gerekmektedir.

Çiğ yumurta tüketmek isteyenler için en güvenli yol, pastörize edilmiş yumurta kullanmaktır. Pastörize edilmiş yumurtalar, zararlı bakterilerin öldürülmesi için yüksek sıcaklıkta işleme tabi tutulmuş yumurtalardır. Bu şekilde çiğ yumurta tüketimi daha güvenli hale gelmektedir.

Yeniasır'da yer alan habere göre; Uzmanlar her gün az 1 yumurtanın insanı tek başına gün boyunca zinde tutmaya yettiğini altını çizerek söylüyor. Özellikle çocuklar için yumurta kas ve kemik gelişmesi demek. Bu yüzden günlük ve düzenli olarak tüketilmeli. Kırmızı etle eşdeğer sayılabilecek bir protein oranına sahip olan yumurtayı çiğ olarak tüketmeden önce bakmanız gereken çok önemli detaylar var. Öncelikle kolesterolü yüksek kişiler yumurta tüketirken doktorlarının tavsiyesi tışına çıkmamalı. Ayrıca yumurtanın taririhin geçip geçmediğine dikkat etmeli. Yani taze mi, yoksa bozulmuş mu bu mutlaka kontrol edilmeli. Uzun süre bekleyen yumurtalar zehirlenmeye yol açabilir. Ayrıca kimilerinde alerjik reaksiyonlara sebep olabilir.



Peki çiğ yumurtayı nasıl tüketeceğiz?

Tadı ve kokusu nedeniyle çiğ yumurtayı yemek sıkıntı verici olabilir. O yüzden 1 yumurtanın sarısını beyazından ayırıp 1 bardak sütle karıştırıp içmeniz tavsiye ediliyor. Tabi sütle aranız iyiyse.

Gelelim çiğ yumurtanın faydalarına... Saymakla bitmez ancak en önemlilerini yazalım...

Çiğ yumurta ses tellerini kuvvetlendirir ve boğaz enfeksiyonlarının azalmasını sağlar.

Güçlü bir antioksidan olan yumurta vücuttaki toksinlerin atılmasına yardım eder.

Çiğ yumurta hücrelerin yenilenmesine katkıda bulunur ve yaşlanmayı geciktirirken cildin daha geç kırışmasını sağlar.

Sindirim sistemini düzeltir ve bağırsak ve midedeki sorunları azaltır.

Göz hastalıklarına karşı da faydalıdır.

Böbrekteki taş ve kumların temizlenmesine yardımcı olur

Kalp ve damar sağlığı için faydalıdır.

Bağışıklık sistemi için kuvvetlendirici etkisi olduğu bilinir.

Enerji sağlar.

Kemik ve kas gelişimine katkıda bulunur.

Kansızlığa karşı da içilmesi tavsiye edilir.

Beyin gelişimine katkıda bulunur.