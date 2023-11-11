Her evde olması gerekiyor! 80 türü var, ama sadece 6’sı fayda sağlıyor

Kantaron bitkisi, doğal olarak Avrupa, Asya ve Kuzey Amerika gibi farklı bölgelerde yetişebilen bir bitkidir. Bu bitkinin çiçekleri sarı renkte olup, ince ve uzun yapraklara sahiptir.

Kantaron bitkisi, tıbbi amaçlar için kullanılan bir bitki olarak bilinmektedir. Özellikle depresyon, anksiyete, uykusuzluk ve sinirsel rahatsızlıklar gibi zihinsel ve duygusal sağlık sorunlarının tedavisinde geleneksel olarak kullanılmaktadır. Kantaron bitkisi, içerdiği aktif bileşenler sayesinde sinir sistemini sakinleştirici etkisiyle bilinir ve bu nedenle zihinsel sağlık sorunlarına yardımcı olabilir.

Kantaron bitkisinin faydaları sıralandı! İşte o faydalar

Depresyon ve Anksiyete: Kantaron, hafif ve orta şiddette depresyonun semptomlarını hafifletmeye yardımcı olabileceğine dair bazı kanıtlar bulunmaktadır. Aynı zamanda anksiyete semptomlarını da azaltabileceği düşünülmektedir. Ancak, ciddi depresyon ve anksiyete durumlarında tek başına kullanılması önerilmez ve bir sağlık profesyoneli gözetiminde kullanılmalıdır.

Uykusuzluk: Kantaronun bazı insanlarda uyku düzenini iyileştirebileceği düşünülür. Uykusuzluk sorunu yaşayan kişiler kantaron takviyeleri kullanmadan önce bir uzmana danışmalıdır.

Sinirsel Rahatsızlıklar: Kantaron, sinirsel ağrılar ve sinirsel rahatsızlıkların semptomlarını hafifletebilir.

Cilt Sorunları: Kantaron yağı, cilt yaralarını ve yanıkları iyileştirmeye yardımcı olabilir. Cilt üzerine uygulandığında anti-enflamatuar özelliklere sahip olduğu düşünülür.

Türkiye yetişen yaklaşık 80 tür kantaron bitkisinden sadece 6 türü tedavi amaçlı kullanılmaktadır. Bu türler birbirine benzemektedir ve toplanmasından, hazırlanmasına ve tüketimine kadar dikkat edilmesi gerekmektedir.

KANTARON YAĞI NASIL YAPILIR?

Kantaron yağı yapmak için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz. Kantaron yağı, kantaron bitkisinin çiçeklerinin yağda bekletilmesiyle elde edilir ve cilt bakımı için kullanılır. Ancak, kantaron yağı yaparken hijyen kurallarına dikkat etmek ve bitkiyi doğru şekilde tanımak önemlidir. İşte kantaron yağı yapımı için temel adımlar:

Malzemeler:

Taze kantaron çiçekleri (mümkünse sabah erken saatlerde toplanmış olanlar)

Bitkisel yağ (zeytinyağı, susam yağı veya badem yağı gibi tercih ettiğiniz bir yağ)

Kantaron çiçeklerini toplayın: Kantaron çiçeklerini taze ve kuru olmayan bir günün sabah saatlerinde toplamaya çalışın. Bu, bitkinin uçucu yağ içeriğinin daha yüksek olduğu bir zamandır.

Çiçekleri temizleyin: Çiçeklerin saplarını kesin ve herhangi bir toprak veya kir parçasını temizleyin. Çiçekleri iyice kurulayın, çünkü fazla nem yağın kalitesini etkileyebilir.

Cam kavanoz kullanın: Kantaron çiçeklerini bir cam kavanoza yerleştirin. Kavanozun kapağını hafifçe sıkıştırın, böylece hava girişini sınırlayabilirsiniz.

Yağı ekleyin: Kantaron çiçeklerini kavanoza yerleştirdikten sonra bitkisel yağı ekleyin. Yağı tamamen çiçeklerin üzerini kaplayacak şekilde eklemeye dikkat edin.

Kavanozu kapalı tutun: Kavanozu sıkıca kapatın ve ışık almayan bir yerde (örneğin, dolapta) saklayın. Kantaron yağı, en az 2 ila 6 hafta boyunca güneş ışığından uzakta bekletilmelidir. Bu süre boyunca yağ, kantaron çiçeklerinin özlerini çekecektir.

Yağı süzün: 2 ila 6 hafta sonra, yağı süzmek için kavanozu açın ve içindeki yağı bir süzgeç veya tülbent ile süzün. Temiz bir cam şişeye aktarın.

Saklama: Kantaron yağını serin ve karanlık bir yerde saklayın. Kullanmadan önce şişeyi çalkalayın.

Kantaron yağı, cilt sorunlarını hafifletmek veya cilt bakımında kullanmak için kullanılabilir. Ancak, cilt üzerinde herhangi bir yeni ürünü kullanmadan önce cilt testi yapmanız ve alerjik reaksiyonların oluşmadığından emin olmanız önemlidir.

Kaynak: Cumhuriyet - Gercekgundem.com