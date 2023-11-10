Artık izleyemeyeceksiniz. Burcu Biricik'ten kötü haber! Herkes üzüldü

Camdaki Kız dizisinden sonra ekranlara veda eden Burcu Biricik ne zaman ekrana dönecek merak ediliyordu. Ancak gelen bilgiye göre Burcu Biricik bir süre daha ekranda yer alamayabilir.

BURCU BİRİCİK SEKTÖR DEĞİŞTİRDİ

Son olarak Camdaki Kız dizisinde Feyyaz Şerifoğlu, Cihangir Ceyhan gibi isimlerle başrol oynayan Burcu Biricik, sektör değiştiriyor. Biricik'in ticarete atıldığı ortaya çıktı. Snob Magazin'in haberine göre ünlü isim Ayvalık'ta butik otel açacak.

Eşi Emre Yetkin ile beraber iki yıldır çalışan güzel oyuncu tadilatın sonuna geldi. Biricik, 5-6 odalı olan butik otelini özel konsept yapıyor.

Orman konseptli odalar yaptıran çift, iki yıl önce eski Rum evini satın almış.

BURCU BİRİCİK KİMDİR?

4 Mayıs 1989 tarihinde Antalya’da doğan Biricik, 2006 yılında Antalya’da düzenlenen Miss Mediterranean güzellik yarışmasında Akdeniz Kraliçesi seçilmiştir. Lise yıllarında tiyatro festivaline katılan ve ödül alan Biricik, bu deneyimden sonra oyunculuk kariyerine yönelmiştir. Eğitimini tamamladığı Ege Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nde lisans eğitimi alırken Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda oyunculuk eğitimi de almıştır.

Biricik, Bornova Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nda stajyer olarak başladığı oyunculuk kariyerine çeşitli oyunlarda rol alarak devam etmiştir. İkinin Biri, Yaşlı Hanımın Ziyareti, Gözlerimi Kaparım, Vazifemi Yaparım ve Yedi Kocalı Hürmüz gibi oyunlarda sahne almıştır.

Televizyon kariyerine 2007 yılında Show TV'de yayımlanan Maçolar dizisindeki yan rolüyle adım atan Biricik, daha sonra Toprağın Günlüğü adlı kısa filmi çekmiştir. 2011 yılında Kanal D'de yayımlanan Artiz Mektebi adlı oyunculuk yarışmasına katılan ve birincilik elde eden Biricik, Muhteşem Yüzyıl, Ustura Kemal ve Düşman Kardeşler gibi dizilerde küçük rollerde yer almıştır.

2013 yılında TRT 1'de yayımlanan Beni Böyle Sev dizisinde "Seda" karakterini canlandıran Biricik, aynı zamanda çeşitli reklam filmlerinde de yer almıştır. 2014 yılında Kanal D'de yayımlanan Şeref Meselesi dizisinde "Kübra" karakterini canlandıran oyuncu, 2016-2017 yılları arasında Kanal D'de yayımlanan Hayat Şarkısı dizisinde "Hülya Cevher" karakterine hayat vermiştir.

2019 yılında Erdal Beşikçioğlu ile birlikte başrolde yer aldığı Çiçero isimli sinema filminde oynayan Biricik, aynı yıl Star TV'de yayımlanan Kuzgun dizisinde başrol olarak izleyici karşısına çıkmıştır. 2020 yılında Kırmızı Oda dizisinde "Boncuk" karakteriyle konuk oyuncu olarak yer alan Biricik, 2021 yılında ise Netflix'te yayımlanan Fatma dizisinde rol almıştır. Ayrıca Kanal D'de yayımlanan Camdaki Kız dizisinde "Nalan İpekoğlu" karakterini canlandırmıştır.