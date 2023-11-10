Hasadı Türkiye'de çokça yapılıyor! 1 tanesi bile beyne direkt etki ediyormuş

Yaban mersini, Vaccinium cinsine ait bir bitki türüdür ve genellikle Kuzey Amerika'da yetişir. Yaban mersini, antioksidanlar, lif ve C vitamini gibi besin maddeleri bakımından zengin olan küçük, mavi-mor meyveleriyle tanınır. Ayrıca, sağlık açısından birçok faydası olduğu bilinmektedir. Yaban Mersini son dönemde Türkiye'de de çokça yetişir olmuştur.

Bir avuç yaban mersininin beyne iyi geldiği ve hafızayı keskinleştirdiği bilinmektedir. Peki, bir avuç yaban mersini tüketmenin diğer faydaları nelerdir?

İşte, yaban mersininin 8 faydası maddeler halinde:

1. Antioksidan etkisi: Yaban mersini, antioksidan açısından oldukça zengindir. Bu sayede vücuttaki zararlı maddelerin etkilerini azaltır ve kansere karşı koruyucu bir etki gösterir.

2. Göz sağlığı: Yaban mersini, göz sağlığını koruyan antosiyaninler açısından zengindir. Bu sayede gözlerin yaşlanmasını önler ve görme keskinliğini arttırır.

3. Kalp sağlığı: Yaban mersini, kalp sağlığı için oldukça faydalıdır. İçeriğindeki flavonoidler sayesinde kan basıncını düşürür ve kalp krizi riskini azaltır.

4. Bağışıklık sistemi: Yaban mersini, bağışıklık sistemi için oldukça faydalı bir meyvedir. İçeriğindeki C vitamini sayesinde vücudun direncini arttırır ve hastalıklara karşı koruyucu bir etki gösterir.

5. Sindirim sistemi: Yaban mersini, sindirim sistemi için oldukça faydalıdır. İçeriğindeki lifler sayesinde sindirim sistemi düzenli çalışır ve kabızlık gibi sorunlar önlenir.

6. İdrar yolu enfeksiyonları: Yaban mersini, idrar yolu enfeksiyonlarına karşı koruyucu bir etki gösterir. İdrar yolu enfeksiyonlarına neden olan bakterileri öldürür ve bu sayede enfeksiyon riskini azaltır.

7. Kilo kontrolü: Yaban mersini, kilo kontrolü için oldukça faydalıdır. İçeriğindeki lifler sayesinde tokluk hissi verir ve bu sayede fazla yemek yeme isteğini azaltır.

8. Kemik sağlığı: Yaban mersini, kemik sağlığı için oldukça faydalıdır. İçeriğindeki kalsiyum ve D vitamini sayesinde kemiklerin güçlenmesine yardımcı olur ve osteoporoz gibi kemik hastalıklarının riskini azaltır.

YABAN MERSİNİ SUYUNUN TARİFİ

Faydaları saymakla bitmeyen yaban mersini suyunun tarifi ulusalpost.com sitesinde yer alan bir içerikte paylaşıldı. İşte bilmeniz gereken o tarif

Malzemeler:

- 2 bardak taze yaban mersini veya 1 bardak donmuş yaban mersini

- 1 su bardağı su

- İsteğe bağlı olarak 1 yemek kaşığı bal veya tatlandırıcı

Yapılışı:

1. Taze yaban mersinlerini yıkayın veya donmuş yaban mersinlerini çözün.

2. Yaban mersinlerini bir blender veya mikser yardımıyla püre haline getirin.

3. Püre haline getirdiğiniz yaban mersinlerini bir süzgeçten geçirerek suyunu elde edin.

4. Elde ettiğiniz yaban mersini suyunu bir kaba aktarın ve üzerine 1 su bardağı su ekleyin.

5. Yaban mersini suyunu karıştırın ve isteğe bağlı olarak tatlandırın.

6. Hazırladığınız yaban mersini suyunu bir sürahiye aktarın ve dilerseniz buz ilavesi yaparak servis yapın.

Yaban mersini suyunu hazırlarken dikkat etmeniz gereken noktalar şunlardır:

Yaban mersinlerinin tazeliğine dikkat edin. Taze yaban mersinleri daha lezzetli bir su elde etmenizi sağlar.

Yaban mersinlerini blender veya mikserden geçirirken püre haline getirmeye özen gösterin. Böylece daha fazla su elde edebilirsiniz.

Yaban mersini suyunu tatlandırmak için bal veya tatlandırıcı kullanabilirsiniz. Ancak mümkünse doğal tatlandırıcılar tercih etmeniz daha sağlıklı olacaktır.