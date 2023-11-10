STAR TV'de hareketlilik! Ömer dizisinde kadro değişti! 2 yeni oyuncu giriyor

Star TV ekranlarında fırtına gibi esen Ömer dizisi izlenme rekorları kırmaya devam ederken iki yeni oyuncu daha diziye dahil oldu.

Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı, Star TV'de izleyicilerle buluşan 'Ömer' dizisinin oyuncu kadrosu yenileniyor.

Star TV ekranlarında izleyicilerle buluşan 'Ömer' dizisinin oyuncu kadrosuna Deniz Işın ve Bora Sivri dahil oluyor.

Daha önce 'Her Yerde Sen', 'Sefirin Kızı', 'Masumiyet', 'Leyla ile Mecnun', 'Dokuz Oğuz' gibi yapımlarda rol alan Deniz Işın, 'Ömer'de Şule karakterine hayat verecek. 'Kurtlar Vadisi Pusu' dizisiyle tanınan Bora Sivri ise dizide Nurettin rolünü canlandıracak.

DİZİNİN KONUSU NE?



Başrollerini Gökçe Bahadır, Selahattin Paşalı ve Barış Falay'ın paylaştığı 'Ömer' dizisinin konusu şöyle:

İç dünyası zengin, sakin ve öz konuşan bir karakter olan Ömer, gönlünü kendisinden yaşça büyük, çocuklu 'dul' olarak adlandırılan Gamze'ye kaptırır. Gamze ile Ömer bütün zorluklara karşı karşı durarak aşklarını doyasıya yaşamak isterler. Ömer dizisi bu ikilinin yaşayacakları zorlukları anlatır.

Ömer, OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 9 Ocak 2023 tarihinde yayımlanan, yönetmenliğini Cem Karcı'nın üstlendiği, senaryosunu Gülizar Irmak'ın kaleme aldığı dram türündeki Türk televizyon dizisidir. Başrollerini Selahattin Paşalı, Gökçe Bahadır, Merve Dizdar ve Barış Falay paylaşmaktadır.