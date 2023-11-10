Turşu çabuk bozuluyorsa bu yöntemlerden sonra bozulmuyor * Tüm turşucular biliyor

Turşu, sağlığımız için birçok faydası olan dünyanın en sağlıklı gıdalarından biridir. Özellikle kış aylarında sofralarımızdan eksik etmediğimiz turşu, evde kolaylıkla yapılabilir. Turşu yaparken dikkat etmemiz gereken bazı püf noktaları bulunmaktadır. Eğer turşunuz çabuk bozuluyor veya eriyorsa, aşağıda paylaşacağımız bilgiler işinizi kolaylaştıracaktır.

Tarifsiteniz.com'da yer alan bir içeriğe göre, turşunun uzun süre dayanmasını sağlamak için şu bilgilere dikkat etmelisiniz:

Turşu kurarken seçtiğiniz malzemelerin de taze ve çürümemiş olmalarına özen gösterin. Çürümüş malzemeler turşularınızın çok çabuk bozulmalarına neden olacaktır. Ayrıca çürümüş veya ezilmiş malzemelerle yapılan turşular çok lezzetsiz olur.

Tuz - sirke ve su oranı çok çok önemli. Mümkünse kaya tuzu kullanarak, tariflerde belirtilen miktarlara bağlı kalarak turşularınızı kurmaya özen gösterin. Turşunuzun içerisinde mutlaka limon, defne yaprağı gibi aroma verici malzemeler kullanın.

Turşularınızın daha uzun süre dayanmalarını sağlayan iki kilit malzeme ise elma ve nohuttur. Mümkünse turşu kurarken içine elma veya nohut ekleyin. Aşırıya kaçmayın. Bu iki besin turşularınızın içerisinde oluşabilecek küf gibi sorunların önüne geçmede önemli bir yardımcınız olacaktır. Turşu malzemelerinizi doldurduktan sonra üzerine mutlaka bir ağırlık koyun. Ağzını çok sıkı kapatın ve sterilize edilmiş kavanozların içerisinde muhafaza edin. Ters çevirin ve doğrudan gün ışığına maruz bırakmayın. Kavanozlarınızı serin ve güneş almayan yerlerde muhafaza etmeniz durumunda 15 gün içerisinde asla bozulmamış bir turşu elde edebilirsiniz.