Pirinci bir gece önceden ıslatıyor musunuz? Pilav yaparken dikkat edilmeyen hata

Ulusalpost.com'daki bir içerikte pilav pişirirken dikkat edilmesi gerekenler sıralandı.Son zamanlarda, pilavın insan sağlığına zarar verdiği konusunda birçok söylenti ortaya çıktı. Bu söylentiler, pilavın içindeki arsenik seviyesi nedeniyle oluştu. Arsenik, doğal olarak bazı gıdalarda bulunan bir elementtir ve yüksek seviyelerde tüketildiğinde insan sağlığına zarar verebilir. Peki, pilav zehirleyebilir mi? Evet, yüksek arsenik seviyeleri tüketildiğinde insan sağlığına zarar verebilir. Arsenik zehirlenmesi, baş ağrısı, mide bulantısı, kusma, ishal, halsizlik ve hatta kansere neden olabilir.



Pilav Türk mutfağında sevilen bir lezzettir. Şimdilerde çok sayıda yemeğin yanında mutlaka pilav yapıyoruz. Ancak pilavın doğru bir şekilde pişirilmemesi zehirlemeye yol açabilmektedir.

Pilav pişirirken herkesin dikkat etmesi gereken önemli bir sır var. Çok sayıda usta aşçı bu konuda önemli uyarlarda bulunmaktadır.

Bugüne kadar belki de hiç dikkat etmediğiniz bir bilgiyi sizlerle paylaşacağız. Haber7 tarafından geçilen bir haberde pirinç pilavındaki zehirleyen hataya yer verildi.

PİLAV YAPARKEN DİKKATLİ OLUN

Pilavınız yeterince lezzetli oluyorsa, pilav pişirme şeklinizde hiçbir problem olduğunu düşünmüyorsunuzdur. Ancak yapılan araştırmaya göre, pilavı yanlış pişiriyor olabilirsiniz .Uzmanlar, pilav pişirirken yeteri kadar su kullanmamanın kalp krizi, kanser ve daha pek çok hastalığa neden olduğunu söylüyor.

PİLAVI BOL SUDA PİŞİRMEK GEREKİYOR

Bol suda pişirmek, tahılları arsenikten arındırarak her türlü kimyasal zehirlenme ihtimalini önlüyor. Pirinci bir gece önceden suda bekletmek toksin seviyesini %80'e kadar azaltıyor.

PİLAVLA İLGİLİ KORKUTAN ARAŞTIRMA

Arsenik, endüstriyel atıklar ve geçmişte kullanılan böcek ilaçları yoluyla pirince bulaşıyor. Profesör Andy Meharg, pilavı 3 farklı şekilde pişirerek kimyasal seviyesini test etti.

İlk olarak 2'ye 1 oranında su kullandı. Pişirme sırasında su tamamen emildi. Su oranını 5'e yükseltmek arsenik seviyesini yarıya kadar düşürürken, bir gece önceden ıslatmak toksinin çoğunu yok etti.

TEKRAR ISITMAYIN

Pilavla ilgili bir diğer önemli uyarı da tekrar ısıtılmamasıyla ilgili. Dünden kalan pilavı ısıtmak besin zehirlenmelerine yol açıyor. Bu yüzden yapılan pilavın aynı gün tüketilmesi gerekmektedir.