Hamsiyi yanlış yiyormuşuz! En değerli yerini çöpe atmayı durdurmalısınız

Hamsi balığı, ülkemizin en sevilen deniz ürünlerinden biridir. Ancak, bu lezzetli balığın tüketiminde bazı yanlışlar yapıldığına dair birçok söylenti bulunmaktadır. Bu yazımızda, uzman görüşlerine dayanarak hamsi balığının doğru tüketim şeklini ele alacağız.

Uzmanlara göre, hamsi balığını kılçığıyla tüketmek daha sağlıklı bir seçenektir. Peki, neden kılçığıyla yemek bu kadar önemlidir? Hamsinin kılçığı, içerdiği omega-3 yağ asitleri ve diğer besin değerleri açısından oldukça zengindir. Bu besin değerlerinden tam anlamıyla faydalanabilmek için, balığı kılçığıyla birlikte tüketmek gerekmektedir.

Ayrıca, hamsi balığının kılçığıyla tüketilmesi çiğneme işlemini arttırır ve sindirim sürecini iyileştirir. Hamsi balığının küçük boyutu nedeniyle genellikle bütün olarak tüketilir ve bu da çiğneme sürecini hızlandırır. Yeterli miktarda çiğneme yapmak, besinlerin daha iyi sindirilmesine yardımcı olur ve sindirim sisteminin yükünü azaltır.

Hamsi balığının taze olması da tüketiminde dikkat edilmesi gereken bir diğer önemli noktadır. Taze hamsi balığı, besin değerlerini korur ve sağlığımız için daha faydalıdır. Balığı satın alırken taze olduğundan emin olmak için gözlerinin parlak ve canlı olmasına, pullarının ise sıkıca yapışık olmasına dikkat etmelisiniz.

Hamsi balığını doğru bir şekilde tüketmek sağlığımız açısından oldukça önemlidir. Uzmanlar tarafından önerilen kılçığıyla birlikte tüketmek, besin değerlerinden tam anlamıyla faydalanmamızı sağlar. Ayrıca, çiğneme işlemini arttırarak sindirim sürecini iyileştirir. Taze ve kaliteli hamsi balığı tercih etmek de sağlıklı bir tüketim için oldukça önemlidir.

Sağlıklı bir yaşam için doğru beslenme alışkanlıklarını benimsemek büyük önem taşır. Hamsi balığının doğru tüketim şekillerini öğrenmek ve bunları hayatımıza uygulamak, sağlığımızı koruma yolunda attığımız önemli adımlardan biridir. Unutmayalım ki, doğru beslenmek sağlıklı bir yaşamın temel taşlarından biridir.

Malzemeler



1 kg hamsi,

1 su bardağı mısır unu,

Tuz,

1/2 çay bardağı sıvı yağ.

Hazırlanışı



Hamsilerin kafalarını koparıp içlerini temizleyin,

İyice yıkayıp süzün,

Üzerlerine tuz serpip harmanlayın,

Yağın yarısını 30 cm'lik bir tavaya alıp yayın,

Balıkların yarısını mısır ununa bulayıp kuyrukları ortaya bakacak şekilde tavaya çepeçevre dizin,

Ocağa alıp orta-yüksek ateşte altı kızarana kadar pişirin,

Altı kızardıktan sonra bir tabak yardımıyla ters çevirip (gerekirse yağ ekleyebilirsiniz) diğer tarafı da kızarana kadar pişirin ve servis tabağına alın,

Kalan yağı tavaya alıp kalan balıkları da una bulayıp tavaya dizin ve aynı şekilde pişirin,

Bekletmeden servis edin.

Kaynak: Gercekgundem.com