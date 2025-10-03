Beşiktaş'ın 'Galatasaray' Hazırlığı Sona Erdi

Beşiktaş, yarın Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş'ın 'Galatasaray' Hazırlığı Sona Erdi
Beşiktaş, Süper Lig'in 8. haftasında Galatasaray ile yarın deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını yaptığı antrenmanla bitirdi.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Isınma koşularıyla başlayan idman, 5’e 2 top kapma çalışması sonrası yapılan taktik çalışmayla tamamlandı.

Omuz sakatlığı geçiren ve dün yapılan idmana katılmayan Tammy Abraham, Galatasaray derbisi öncesi son antrenmanda yer aldı.

Kaynak: İHA

