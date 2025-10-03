Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti

Nijerya milli takımında sakatlanan ve yeni yeni sahalara dönen Victor Osimhen için karar verildi. Alınan karar Galatasaraylı taraftarları küplere bindirdi. İşte son dakika Osimhen haberinin detayları…

Son Güncelleme:
Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti
Milli takımda sakatlanan Osimhen, Liverpool maçı ile yeşil sahalara geri döndü. Halen sakatlığını belli eden yıldız golcü için karar verildi.

GELİR GELMEZ İLK GOLÜNÜ ATTI

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool’a karşı oynanan mücadelede sahaya ilk 11’de çıkan Victor Osimhen, penaltıdan kaydettiği golle galibiyeti getirdi. Yıldız ismin saha içinde sekmesi ise herkesi korkuttu.

Sahalara golle döndü
Sahalara golle döndü

OSIMHEN İÇİN KARAR VERİLDİ

İkinci yarı yaşadığı kramplar nedeniyle oyundan çıkmak zorunda kalan Victor Osimhen için korkutan bir gelişme yaşandı. Nijerya, Lesoto ve Benin'le oynayacağı milli maçlar için kadrosunu açıkladı. Sakatlıktan yeni dönen Victor Osimhen de davet ettiler. Bu karar ise gündeme bomba gibi düştü.

Ve Victor Osimhen İçin Karar Açıklandı! Galatasaray Taraftarı İsyan Bayraklarını Çekti - Resim : 2

GALATASARAYLI TARAFTARLAR İSYAN ETTİ

Milli maçta yaşadığı sakatlık nedeniyle yaklaşık 1 ay Victor Osimhen’den mahrum kalan Galatasaray’da taraftarlar milli takım davetine isyan etti.

İşte Nijerya’nın aday kadrosu;

Nwabali, Obasogie, Adeleye, Agu, Onyemaechi, Osayi-Samuel, Ajayi, Troost-Ekong, Bassey, Fredrick, Iwobi, Ndidi, Onyeka, Alhassan Yusuf, Victor Osimhen, Moses, Lookman, Arokodare, Moffi, Dessers, Chuwueze, Adams, Olesegun.

Kaynak: Haber Merkezi

