Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı
Galatasaray, kendi evinde Beşiktaş’ı ağırlayacak. Kritik mücadele öncesi teknik direktör Okan Buruk’tan sürpriz bir hamle geldi. Buruk, Alman yıldız Leroy Sane’yi arayıp, derbinin kadrosu hakkında önemli bir konuşma gerçekleştirdi.
Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk’tan sürpriz bir telefon geldi.
OKAN BURUK’TAN GECE YARISI SÜRPRİZ TELEFON
Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ile Sane arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.
Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Okan Buruk, gece yarısı Leroy Sane’yi aradı. Oyuncuya moral veren Okan Buruk, "Liverpool maçında oynamadın ama Beşiktaş derbisinde başrolde sen olacaksın. Ona göre hazır ol" dediği öğrenildi.
TARAFTARLARIN GÖZÜNDEN DÜŞMÜŞ DURUMDA
Yaz transfer döneminde geldiği Galatasaray’da 8 maça çıkan Leroy Sane, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Oyuncu performansı nedeniyle bir süredir taraftarların hedefindeydi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi