Derbi Öncesi Okan Buruk’tan Sürpriz Telefon! O Futbolcuyu Gece Yarısı Arayıp Bombayı Patlattı

Süper Lig’in 8. haftasında Galatasaray sahasında Beşiktaş ile mücadele edecek. 4 Ekim Cumartesi günü Rams Park’ta oynanacak karşılaşma saat 20.00’de başlayacak. Kritik maç öncesi teknik direktör Okan Buruk’tan sürpriz bir telefon geldi.

Karşılaşmanın hazırlıklarını sürdüren Galatasaray’da teknik direktör Okan Buruk ile Sane arasında telefon görüşmesi gerçekleştirildi.

Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre Okan Buruk, gece yarısı Leroy Sane’yi aradı. Oyuncuya moral veren Okan Buruk, "Liverpool maçında oynamadın ama Beşiktaş derbisinde başrolde sen olacaksın. Ona göre hazır ol" dediği öğrenildi.

TARAFTARLARIN GÖZÜNDEN DÜŞMÜŞ DURUMDA

Yaz transfer döneminde geldiği Galatasaray’da 8 maça çıkan Leroy Sane, 1 gol ve 3 asist kaydetti. Oyuncu performansı nedeniyle bir süredir taraftarların hedefindeydi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi