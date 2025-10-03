Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı

Şampiyonlar Ligi’nden Paris Saint-Germain'e 2-1 yenilen Barcelona'da ipler gerildi. Teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco arasında gerginlik çıktı. İspanyol basınında yer alan haberlerde ikili arasında tartışmaların giderek büyüdüğü ve bunun nedeninin Arda Güler olduğu ifade edildi. Ortalık fena karıştı.

Barcelona’da Arda Güler Krizi Patlak Verdi! Hansi Flick Sinirden Çıldırdı, Ortalık Fena Karıştı
Barcelona’da gerginlik hat safhada. Son olarak Şampiyonlar Ligi’nde Paris Saint-Germain'e 2-1 mağlup olan Katalan ekibinde, teknik direktör Hansi Flick ile sportif direktör Deco arasında kriz çıktı. Nedeni ise milli yıldız Arda Güler!

HANSI FLICK’TEN TEPKİ GELDİ

Geçtiğimiz günlerde açıklamalarda bulunan Deco, Pedri, Gavi ve Raphinha ile sözleşme yenilediklerini hatırlatarak, "Bu da takımın seviyesini artırdı" sözlerini kullanmıştı. Flick ise istediği transferlerin yapılmadığı nedeniyle tepkili.

BARCELONA’DA ARDA GÜLER KRİZİ

İspanyol basını, iki ismin arasındaki gerginliğin özellikle Arda Güler'in Real Madrid'e kaptırılmasından bu yana büyüdüğünü ileri sürdü. Flick'in, Arda için söylediği "Bizim için büyük bir kayıp, o harika bir oyuncu" sözlerinin Başkan Joan Laporta'ya iletildiği belirtildi.

Barcelona'da Arda Güler krizi

Son gelişmelerin ardından Barcelona yönetiminde tansiyonun yükseldiği, Flick ile Deco arasındaki fikir ayrılıklarının Başkan Laporta'ya kadar taşındığı kaydedildi. Bu durum, kulüpte "Arda Güler krizi" olarak yorumlandı.

