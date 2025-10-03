Trabzonspor, Kayserispor'a Karşı Farka Koştu!

Trabzonspor, Papara Park’ta ağırladığı Kayserispor’u 4-0 mağlup etti. Bordo-mavililer böylece maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig’in 8. haftasında Kayserispor’u ağırladı. Trabzonspor, maçın ilk dakikalarında tempoyu kurup 12. dakikada Okay Yokuşlu’nun uzaktan sert vuruşuyla öne geçti. İlk yarı kontrollü geçti. Kayserispor da birkaç umut veren atak buldu ama Onana gole geçit vermedi.

İkinci yarıda ev sahibi takım atağa geçti. 53’te Oulai’nin kullandığı korneri Augusto kafayla tamamlayıp farkı ikiye çıkardı. 3 dakika sonra Savic’in arkasına sarkıp Zubkov’un ceza sahasına girip kalecinin yanından topu ağlara gönderdi. Trabzonspor, uzatmalarda penaltı kazandı. Onuachu penaltıyı gole çevirerek skoru belirledi. Böylece maçı 4-0 kazanan bordo-mavililer, milli araya 3 puanla girdi. Trabzonspor bu sonuçla 17 puana çıkarak maç fazlasıyla ikinci sıraya yükseldi.

Kaynak: Haber Merkezi

Trabzonspor
