Dev Derbide 'Golcü' Belirsizliği! Osimhen ve Abraham Kadroda mı?

Galatasaray ve Beşiktaş bu akşam kozlarını paylaşacak. Dev derbi öncesinde ise İstanbul kulüplerinde golcü belirsizliği sürüyor. Osimhen ve Abraham'ın sahada olup olmayacağı maç saatinde netleşecek.

Süper Lig’de Galatasaray ile Beşiktaş dev derbide bu akşam kozlarını paylaşacak. Heyecanın dorukta olacağı karşılaşma öncesinde Aslan ve Kara Kartal’da golcülerin sahada olup olmayacağı ise belirsizliğini koruyor.

Hürriyet’in aktardığı habere göre, Tammy Abraham ve Victor Osimhen’in akşam sahada olup olmayacağı maç saatinde netleşecek.

Osimhen’in kadroda olması beklenirken, ilk 11’de yer almasının sağlık ekibinin raporuna bağlı olduğu kaydediliyor.

Tammy Abraham’ın ise ilk 11’de forma giyememesi halinde Jota Silva’nın maça başlayacağı öne sürülüyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Osimhen Galatasaray Beşiktaş
