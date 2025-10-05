Samsunspor-Fenerbahçe Maçının VAR'ı Belli Oldu

Süper Lig'in 8. haftasında bugün oynanacak Samsunspor - Fenerbahçe maçının VAR hakemi Sarper Barış Saka oldu.

Samsunspor-Fenerbahçe Maçının VAR'ı Belli Oldu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında bugün saat 20.00'de Samsunspor ile Fenerbahçe, Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek. Bu mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ile Esat Sancaktar yapacak. Müsabakanın 4. hakemi Fatih Tokail olacak.

İki ekip arasındaki mücadelenin VAR koltuğunda Sarper Barış Saka oturacak, AVAR'da ise Deniz Caner Özaral ile Eren Özyemişcioğlu eşlik edecek.

Samsunspor-Fenerbahçe Maçının VAR'ı Belli Oldu - Resim : 1

Bugün oynanacak diğer karşılaşmalarda VAR'da şu isimler görev yapacak:

14.30 Kasımpaşa - Konyaspor: Ömer Faruk Turtay
17.00 Fatih Karagümrük - Gaziantep FK: Kadir Sağlam
20.00 Göztepe - Başakşehir: Onur Özütoprak
20.00 Samsunspor - Fenerbahçe: Sarper Barış Saka

Öte yandan Galatasaray-Beşiktaş derbisinin hakemi Yasin Kol, Trendyol 1. Lig'de bugün Sarıyer ile Sakaryaspor arasında oynanacak müsabakaya VAR olarak atandı.

Galatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı: Okan Buruk'un Tüm Planları Altüst Olacak, 3 Hafta Sahaya Adım AtamayacakGalatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı: Okan Buruk'un Tüm Planları Altüst Olacak, 3 Hafta Sahaya Adım AtamayacakSpor
Eski Hakem Deniz Çoban'dan Dev Maç Sonrası Bomba İddia: Derbi Tekrar Edebilir!Eski Hakem Deniz Çoban'dan Dev Maç Sonrası Bomba İddia: Derbi Tekrar Edebilir!Spor

Kaynak: İHA

Etiketler
Samsunspor Fenerbahçe
Beşiktaş Derbisi Sonrası İpleri Koparttı! Yönetime Resti Çekti, Icardi Bavullarını Topladı Gidiyor Icardi'den Flaş Ayrılık Kararı
Milyonlarca Sürücünün Cebi Yanacak! Meclis'in Gündeminde, Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda Trafik Cezalarına Dev Zam Yolda
Eski Hakem Deniz Çoban'dan Dev Maç Sonrası Bomba İddia: Derbi Tekrar Edebilir! Bomba İddia: Derbi Tekrar Edebilir
Galatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı: Okan Buruk'un Tüm Planları Altüst Olacak, 3 Hafta Sahaya Adım Atamayacak Galatasaray Sakatlığı Resmen Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Ekonomik Krizden Sağlam Çıkamadılar! Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti: 100'den Fazla Marka Etkilendi Türkiye'nin Tekstil Devi Resmen İflas Etti
Milyar Dolarlık Liste! Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler Türkiye'nin En Zengin İş İnsanları Belli Oldu, İlk 10’da Sürpriz İsimler
Beşiktaş Derbisi Sonrası İpleri Koparttı! Yönetime Resti Çekti, Icardi Bavullarını Topladı Gidiyor Icardi'den Flaş Ayrılık Kararı
Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız' Özgür Özel O Fotoğrafı İşaret Etti: 'CHP'yi Yalnızlaştıramazsınız'
Turizm Cenneti Likya Yolu'nda Esrarengiz Kayıplar: Şimdi de Polonyalı Turistten Haber Alınamıyor Likya Yolu'nda Neler Oluyor? Şimdi de Polonyalı Turist Kayıp