Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır İçin Bomba Açıklama: Galatasaray Parayı Ödemedi! Gözler TFF’ye Çevrildi

36 milyon euro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan ile ilgili bomba bir açıklamada bulundu.

HT Spor'a konuşan Doğan, transferden elde edilen gelirin kulübün mali sıkıntılarını bir anda çözmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

TRABZONSPOR MALİ ÇIKMAZDA

Trabzonspor’un mali açıdan kötü durumda olduğunu ifade eden Ertuğrul Doğan, "Transferin son gününde Galatasaray'a katılan Uğurcan'dan sağlanan gelir, kulübün tüm mali yükünü ortadan kaldırmaz. Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor, öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

ERTUĞRUL DOĞAN’DAN UĞURCAN ÇAKIR İÇİN BOMBA AÇIKLAMA: GALATASARAY PARAYI ÖDEMEDİ!

Uğurcan Çakır transferine değinen Doğan, Galatasaray’ın henüz parayı ödemediğini dile getirerek "Zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para, kulübün sabit bonservis, maaş ve vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez" dedi.

Galatasaray parayı ödemedi

Bu açıklama, bordo-mavili camiada "Galatasaray parayı ödemedi mi?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Kaynak: HT Spor