Ertuğrul Doğan’dan Uğurcan Çakır İçin Bomba Açıklama: Galatasaray Parayı Ödemedi! Gözler TFF’ye Çevrildi

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır hakkında bomba açıklamalarda bulundu. Transferdeki bilinmeyen gizemi açıklayan Doğan, Galatasaray’ın parayı ödemediğini açıkladı. Yapılan açıklama sonrası sosyal medyada ortalık karıştı. Gözler TFF’ye çevrildi. İşte Uğurcan Çakır transferinde yaşanan sıcak gelişmeler…

36 milyon euro karşılığında Galatasaray’a transfer olan Uğurcan Çakır, tartışma konusu olmaya devam ediyor. Son olarak Trabzonspor’un Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan ile ilgili bomba bir açıklamada bulundu.

HT Spor'a konuşan Doğan, transferden elde edilen gelirin kulübün mali sıkıntılarını bir anda çözmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

TRABZONSPOR MALİ ÇIKMAZDA

Trabzonspor’un mali açıdan kötü durumda olduğunu ifade eden Ertuğrul Doğan, "Transferin son gününde Galatasaray'a katılan Uğurcan'dan sağlanan gelir, kulübün tüm mali yükünü ortadan kaldırmaz. Gelen parayla hemen dertler çözülmüyor, öyle bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Uğurcan Çakır transferine değinen Doğan, Galatasaray’ın henüz parayı ödemediğini dile getirerek "Zaten paranın hepsi gelmedi. Gelen para, kulübün sabit bonservis, maaş ve vergi ödemelerinde kullanılıyor. O yüzden Trabzonspor'un dertleri öyle hemen çözülmez" dedi.

Bu açıklama, bordo-mavili camiada "Galatasaray parayı ödemedi mi?" tartışmalarını da beraberinde getirdi.

Kaynak: HT Spor

Uğurcan Çakır Galatasaray Trabzonspor
