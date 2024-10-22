MHP Lideri Bahçeli'nin Çağrısının Ardından MHP'den Dikkat Çeken Bir Açıklama Daha

MHP lideri Bahçeli'nin "Teröristbaşının tecridi kaldırıldın, DEM Parti grup toplantısında konuşsun" çağrısı sonrası dikkat çeken bir açıklama daha geldi. MHP'li Feti Yıldız da "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır" dedi.

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MHP Lideri Bahçeli'nin Çağrısının Ardından MHP'den Dikkat Çeken Bir Açıklama Daha

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli bugün grup toplantısında DEM Parti grubuyla tokalaşması sonrası başlayan 'çözüm süreci' tartışmalarına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın" dedi.

Bahçeli'nin bu çağrısı sonrası MHP Hukuk ve Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız da önemli bir açıklama yaparak, "Türk siyasetinde 22 Ekim bir milattır. Bugünden sonra siyasi değerlendirmeler 22 Ekim’den önce, 22 Ekim’den sonra diye yapılacaktır" ifadelerini kullandı.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin şunları söyledi:

"Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız."

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Kaynak: Gerçek Gündem

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