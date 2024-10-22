DEM Parti'den Devlet Bahçeli'nin Çağrısına Yanıt: Onurlu Bir Barış İçin İnisiyatif Almaya Hazırız

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları Oruç, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, PKK lideri Abdullah Öcalan için tarihi bir çağrı yaptı. Tülay Hatimoğulları konuşmasında Bahçeli'ye yanıt verdi.

Hatimoğulları, "Bir başlangıç olacaksa Öcalan'ın tecridi kaldırılsın. Onurlu bir barış için inisiyatif almaya hazırız. Öcalan konuşsun, ne konuşacağını herkes görsün" dedi.

'ÇÖZÜM MECLİS'TİR'

Tülay Hatimoğulları'nın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Kürt sorununun çözüm yolu, yöntemleri ve muhatapları bellidir. Ortadoğu'da ve Türkiye'de barışın muhatabı İmralı'da ağır tecrit altında bulunan Abdullah Öcalan'dır. Kürt sorununun çözümü Meclis'tir. Parlamento'da ve siyasette muhatap DEM Parti'dir, demokratik zeminde siyasi partiler, demokrasi güçlerinin tamamıdır, toplumun bizatihi kendisidir.

'GERÇEK BARIŞ'

Geçmiş deneyimlerimizden biliyoruz ki toplumsallaşamamış bir barış, gerçek anlamda bir barışı sağlayamamış oluyor. Barış bilinci toplumun bütün hücrelerine yayılmalıdır ki bütün toplum tarafından benimsenmeli ki gerçek barış olsun.

'İNİSİYATİF ALMAYA HAZIRIZ'

Bir başlangıç olacaksa tecrit derhal kaldırılmalıdır. Kürt sorununun çözümünde pusula demokratik müzakeredir, onurlu barıştır. Çözümü kimseden dilenmiyoruz, onurlu bir barış için de inisiyatif almaya hazırız.

'ÖCALAN ÇIKSIN, KONUŞSUN'

Konuşmayanlar da konuşanların önüne engel teşkil etmesin. MHP Genel Başkanı "Tecrit kaldırılsın, konuşsun" dedi. Tecrit 44 aydır devam ediyor. Öcalan üzerindeki tecridin kaldırılması için yıllardır mücadele ediyoruz. 'Bırakın tecrit kalksın, Öcalan fiziki olarak çıksın konuşsun. Ne diyeceğini hepimiz görelim' dedik geçen hafta, bu hafta da yineliyoruz. Vakit kaybedilmeden adım atılsın. Bugünden sonra hangi bedel ödenmesi gerekiyorsa onurlu bir barış için üzerimize düşeni yapmaya söz veriyoruz. Bu ülkeye onurlu bir barış gelecek. O günler yakın ey güzel Mezopotamya."

'UMUT HAKKI'

Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Hatimoğulları, Bahçeli'nin 'umut hakkı' çıkışına ilişkin ise "Umut hakkının uygulanması gerektiği fikrine biz de sahibiz ve mücadelesini veriyoruz" dedi.

DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye cevap



"Umut hakkının uygulanması gerektiği fikrine biz de sahibiz ve mücadelesini veriyoruz." — Gerçek Gündem (@gercekgundem) October 22, 2024

BAHÇELİ NE DEDİ?

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yeni çözüm süreci tartışmalarına ilişkin önemli mesajlar verdi.

Bahçeli, "Şayet teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın. Ne Kandil, ne de Edirne; adres İmralı'dan DEM'e uzansın, bu ağır ve tarihi terör sorunu ülke gündeminden tamamen çıkarılsın. Hodri meydan, buna varız; vatan, millet, devlet, bayrak, ortak gelecek ve tam bağımsızlık için bunu dahi sineye çekmeye sonuna kadar hazırız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Gerçek Gündem