Tüm Vekillere Mesaj Gitti! AKP'de Olağanüstü 'Yenidoğan' Toplantısı

GERÇEK GÜNDEM

İstanbul'daki hastanelerde patlak veren ve daha sonra Türkiye genelindeki özel hastanelerde de olduğu ortaya çıkan 'yenidoğan katliamı' gündemdeki sarsıcı yerini koruyor. Tüm ülke yapılan vahşete tepki gösterirken siyaset arenasından da tepkiler yükseldi. İktidar kanadından son açıklama ise Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'ndan geldi.

Memişoğlu, "Bebek ölümleriyle ilgili 16 Eylül'de alakalı durum ortaya çıktı. Süreç devam etti. 16 Ekim'de savcılık iddianamesini bitirdi. Biz de 18 Ekim 2024'te hastanelerin ruhsatlarını iptal ettik" dedi.

AKP'DE 'YENİDOĞAN KATLİAMI' İÇİN ÖZEL TOPLANTI

Tüm bu gelişmelerin ardından Gerçek Gündem'in edindiği bilgilere göre, AKP Grup Toplantı Salonu'nda Sağlık Bakanı Memişoğlu ve doktor olan milletvekillerinin özel bir toplantı yaptığı öğrenildi. Toplantıya AKP Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlık yapıyor. Toplantının gündemi ise 'yenidoğan katliamları' ve özel hastanelerin durumu.

İŞTE MİLLETVEKİLLERİNE ATILAN MESAJ

Bugün gerçekleştirilen özel toplantı öncesi milletvekillerine şu mesaj gönderildi:

"Sayın Mv.miz; Grup Başkanlığımızca Sağlık Bakanımız ve Doktor Mv.miz'in katılımı ile özel hastanelerde yaşanan durumu değerlendirmek üzere 22 Ekim 2024 Salı günü (yarın) Saat 11.30 'da Grup Yönetim Kurulu Toplantı Salonunda yapılacak toplantıya katılmanız önemle rica olunur."

Özel toplantı sonrası Bakan Memişoğlu'nun bilgilendirme yapması bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem