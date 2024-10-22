Fethullah Gülen'in Nereye Gömüleceğine Karar Verildi: Cenazesi Türkiye'ye Getirilecek mi?

Türkiye'nin devlet kadrolarına sızıp çok sayıda insana zarar veren Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in öldüğü dün açıklandı. FETÖ liderinin tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi, Gülen'in doğal nedenlerle öldüğünü duyurdu.

Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Fethullah Gülen'in nereye gömüleceğine dair de bilgi verdi. Terör örgütü liderinin Türkiye'ye gömülmek istediği iddia edilince bu konu gündem olmuştu.

'İDDİALAR DOĞRU DEĞİL, CENAZE SAKLANMADI'

Mehmet Sümer, yaptığı açıklamada, Fethullan Gülen'in cenazesinin bu gece de hastane morgunda bekletildiğini, bazı iddiaların aksine saklanmadığını aktardı. Sümer, cenazenin, Gülen'in çiftliğinin bahçesine gömülmesine karar verildiğini bildirdi.

Kaynak: Gerçek Gündem