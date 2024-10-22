Fethullah Gülen'in Çiftliğinde Hareketlilik! Örgüt Üyeleri Akın Etti

FETÖ lideri Fethullah Gülen'in dün ölmesinin ardından Pennsylvania'daki çiftliğine çok sayıda terör örgütü üyesi gitti. Şahısların araçları, bahçedeki park alanını neredeyse tamamen doldurdu.

Fethullah Gülen'in Çiftliğinde Hareketlilik! Örgüt Üyeleri Akın Etti

Türkiye Cumhuriyeti devletinin kadrolarına sızıp yıllarca yapılanan Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in dün öldüğünün açıklanmasının ardından ABD'deki Pennsylvania eyaletinde bulunan çiftliğine birçok kişi gitti.

Fethullah Gülen'in Çiftliğinde Hareketlilik! Örgüt Üyeleri Akın Etti - Resim : 1

Gülen'in Saylorsburg'daki çiftliğine, yerel saatle öğle vakitlerinde gelenler arttı. Çiftliğin girişinde güvenlik taramasından geçen örgüt mensuplarının araçlarının, yerleşkenin bahçesindeki park alanını neredeyse tamamen doldurduğu görüldü.

Fethullah Gülen'in Çiftliğinde Hareketlilik! Örgüt Üyeleri Akın Etti - Resim : 2

DİĞER EVE GİDEN OLMADI

Diğer yandan Gülen'in, ölümüne yakın son günlerinde kaçırıldığı belirtilen aynı bölgedeki diğer evinde ise herhangi bir hareket gözlenmedi. Ancak, söz konusu evin bahçesinde askeri kamuflajlı ve silahlı bir kişinin çevreyi sürekli kontrol ettiği fark edildi.

Fethullah Gülen'in Çiftliğinde Hareketlilik! Örgüt Üyeleri Akın Etti - Resim : 3

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Kaynak: AA

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