Meteoroloji Uyardı, Kat Kat Giyinmeye Hazır Olun! Kış Soğuğu Şimdiden Geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

HAVA SICAKLIĞI

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Çoğu yerde sıcaklık 20 derecenin altına inerken, doğu illerinde 10 derecenin altına da düşecek.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI

Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

EDİRNE °C, 22°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 20°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 19°C

Parçalı bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

ADANA °C, 25°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA °C, 26°C

Az bulutlu

HATAY °C, 22°C

Parçalı ve az bulutlu

MERSİN °C, 24°C

Az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 15°C

Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 17°C

Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

SİNOP °C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

AMASYA °C, 15°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 11°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

TRABZON °C, 17°C

Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 6°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

KARS °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı

MALATYA °C, 15°C

Parçalı bulutlu

VAN °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 16°C

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

Kaynak: Gerçek Gündem