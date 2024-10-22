Meteoroloji Uyardı, Kat Kat Giyinmeye Hazır Olun! Kış Soğuğu Şimdiden Geliyor
Meteoroloji'nin tahminlerine göre; İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı olacak. Marmara, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Sıcaklık da mevsim normallerinin altında olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, günlük hava durumu tahmin raporunu yayımladı. Buna göre; ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı, yer yer çok bulutlu, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu, Karadeniz (Çorum dışında), Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ile Niğde, Batman ve Siirt çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunun karla karışık yağmur ve yükseklerinin kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI
Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor. Çoğu yerde sıcaklık 20 derecenin altına inerken, doğu illerinde 10 derecenin altına da düşecek.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın, Marmara’nın güneybatısı, Güney Ege kıyıları, Akdeniz’in Toroslar Mevkii, İç Anadolu’nun güney ve doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Doğu Anadolu’nun batısında yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin edildiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güneybatı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
EDİRNE °C, 22°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 20°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 19°C
Parçalı bulutlu
EGE
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney kıyılarında kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Toroslar mevkiinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
ADANA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA °C, 26°C
Az bulutlu
HATAY °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu
MERSİN °C, 24°C
Az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeydoğu kesimleri ile Niğde çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzeybatı kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın, güney ve doğu kesimlerinde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 15°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİNOP °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Çorum dışında) aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Yağışların, Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın, kıyı kesimlerinde kuzey ve batı yönlerden yer yer kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
AMASYA °C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyılarında yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerde kuzey yönlerden yer yer kuvvetli (40-70 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
KARS °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve karlakarışık yağmurlu, yüksek kesimleri kar yağışlı
MALATYA °C, 15°C
Parçalı bulutlu
VAN °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yağmurlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Siirt ve Batman çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GAZİANTEP °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
SİİRT °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
Kaynak: Gerçek Gündem