'Yenidoğan' Skandalında Adı Geçen Ahmet Atilla Yılmaz Dizide Oynamış

'Yenidoğan çetesi' skandalında adı geçen Medilife Beylikdüzü Hastanesi'nin başhekimi Ahmet Atilla Yılmaz'ın geçtiğimiz yıllarda Now TV'de yayınlanan 'Adım Farah' dizisinde rol aldığı ortaya çıktı. Kendi adıyla, 'Pediaktrik İmmünoloji' doktoru olarak rol alan Yılmaz'ın kendi reklamını yaptığı iddia edildi.

Başrollerini Demet Özdemir ve Engin Akyürek'in oynadığı dizide Oğlu Kerimşah'ın doğumundan sonra oğlunun nadir görülen bir hastalığa yakalandığını öğrenen İranlı Farah'ın hikayesi anlatılıyor.

CHP'DEN İSTİFA ETMİŞTİ

Öte yandan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclis üyesi Yılmaz, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in "İletişim Başkanlığı’ndan medyaya şunu pompalıyorlar; efendim bu işin içinde bir DEM’li var. Bu işin içerisinde CHP’nin bir belediye meclis üyesi var. Arkadaşlar, çok arayacaksanız, son lafı baştan söyleyeyim: Bu işin içinde, böyle içinde değil, 10 kilometre kenarında bir tane CHP’li varsa onu partide tutan namussuzdur, şerefsizdir. O kadar netiz bu konuda" sözlerinin ardından partiden istifa etmişti.

Yılmaz dilekçesinde, "Sürecin siyasallaştırılmaması adına mensubu olduğum Cumhuriyet Halk Partisi'nin kurumsal kimliğine de zarar vermemek için partiden istifa ediyorum" ifadelerini kullanmıştı.