Adana'da Korkunç Olay! Ailesini Uykularında Katletti

Türkiye'de bir süredir artış gösteren cinayet ve şiddet olayları toplumda endişe yaratırken, son olarak Adana'da toplu cinayet yaşandı. Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan ve iddiaya göre şizofren olan S.A. (26) bir süredir dini konular sebebiyle ailesiyle tartışıyordu. Şahıs, gece saatlerinde annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'nin (80) başlarına uyudukları sırada tabanca ile ateş etti.

POLİSİ ARAYIP 'AİLEM VURULDU' DEDİ

Ailesini infaz ettikten sonra polisi arayan S.A, ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

Polise çelişkili ifade veren S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde şüphelinin cinayetini itiraf ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA