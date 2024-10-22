Adana'da Korkunç Olay! Ailesini Uykularında Katletti

Adana'da şizofren olduğu iddia edilen bir şahıs, annesini, babasını ve anneannesini uyurken tabancayla vurdu. Anne ve anneanne olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan baba ise yaşam savaşı veriyor. Saldırgan, arayıp ailesinin vurulduğunu söylediği polislerce gözaltına alındı.

Son Güncelleme:
Adana'da Korkunç Olay! Ailesini Uykularında Katletti

Türkiye'de bir süredir artış gösteren cinayet ve şiddet olayları toplumda endişe yaratırken, son olarak Adana'da toplu cinayet yaşandı. Sarıçam ilçesine bağlı Mehmet Akif Ersoy Mahallesi'nde yaşayan ve iddiaya göre şizofren olan S.A. (26) bir süredir dini konular sebebiyle ailesiyle tartışıyordu. Şahıs, gece saatlerinde annesi Mintiha Aydın (61), babası İlyas Aydın (63) ve anneannesi Ülfet Köse'nin (80) başlarına uyudukları sırada tabanca ile ateş etti.

Adana'da Korkunç Olay! Ailesini Uykularında Katletti - Resim : 1

POLİSİ ARAYIP 'AİLEM VURULDU' DEDİ

Ailesini infaz ettikten sonra polisi arayan S.A, ailesinin evde vurulduğu yönünde ihbarda bulundu. Bunun üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan baba İlyas Aydın'ı Adana Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Anne Aydın ve anneanne Köse'nin ise olay yerinde öldüğü belirlendi.

Polise çelişkili ifade veren S.A. gözaltına alındı. Emniyetteki ilk ifadesinde şüphelinin cinayetini itiraf ettiği öğrenildi.

Adana'da Korkunç Olay! Ailesini Uykularında Katletti - Resim : 2

Kabir Ziyaretinde Katliam: Anne ve 2 Kızı Silahlı Saldırıda Öldürüldü!Kabir Ziyaretinde Katliam: Anne ve 2 Kızı Silahlı Saldırıda Öldürüldü!Güncel
Kastamonu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Eşini ÖldürdüKastamonu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Eşini ÖldürdüGüncel

Kaynak: İHA

Etiketler
Cinayet Adana
Son Güncelleme:
Meteoroloji Uyardı, Kat Kat Giyinmeye Hazır Olun! Kış Soğuğu Şimdiden Geliyor Kış Soğuğu Şimdiden Geliyor
Kombinin Bu İki Tuşuna Aynı Anda Basın Farkı Görün: Isıtmayı 2 Kat Arttırıp Faturayı Düşürüyor Kombinin Bu İki Tuşuna Aynı Anda Basın Farkı Görün: Isıtmayı 2 Kat Arttırıp Faturayı Düşürüyor
Evde Hazırlanabilecek En Doğal 5 Temizleyici: Çocuklar ve Evcil Hayvanlar İçin En Risksiz Karışımlar Evde Hazırlanabilecek En Doğal 5 Temizleyici: Çocuklar ve Evcil Hayvanlar İçin En Risksiz Karışımlar
Polis Memurunun Aracını Evinin Önünde Kundakladı! Polis Memurunun Aracını Evinin Önünde Kundakladı!