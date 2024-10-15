Kastamonu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Eşini Öldürdü

Bir kadın cinayeti haberi de Kastamonu'dan geldi. Kastamonu'da görevli bir polis memuru, tartıştığı eşini tabancayla vurarak öldürdü. Daha sonra 112'yi arayarak eşini vurduğu söyleyen polis memuru tabancayla birlikte teslim oldu.

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Kastamonu'da Kadın Cinayeti: Polis Memuru Eşini Öldürdü

Kastamonu Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru E.T. ile eşi Burçin Sevgi T. arasında Saraçlar Mahallesi Ankara Caddesi'ndeki evlerinde bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışma sonucu E.T, beylik tabancasıyla eşini vurdu.

Daha sonra 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan polis memuru, eşini vurduğunu söyledi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri kadının hayatını kaybettiğini belirledi.

3 YAŞINDA KIZLARI VARMIŞ

Burçin Sevgi T'nin cesedi, otopsi için Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis memuru E.T. ise tabancayla emniyete teslim oldu. Çiftin 3 yaşında bir kızları olduğu öğrenildi.

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Kaynak: AA

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