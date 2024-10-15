Antalya Açıklarında Peş Peşe Deprem! Naci Görür'den Açıklama

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) aktardığına göre, Akdeniz'de 4,7 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi. Merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında olan depremin yerin 23,5 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirlendi.

Kandilli, 3.6 büyüklüğünde bir depremin daha meydana geldiğini açıkladı. Deprem 13,9 km derinlikte gerçekleşti.

NACİ GÖRÜR'DEN AÇIKLAMA

Art arda meydana gelen depremlerin ardından Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Naci Görür, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Akdeniz’de Rodos Adasının güney doğusunda ve Fethiye açıklarında 4,7 deprem oldu. Deprem Helen-Kıbrıs dalma-batma zonunda ve Pilini-Strabo transform fayı içerisinde. Bu transform fayı Burdur-Fethiye Fay zonunun denizdeki devamı, sevgiyle."