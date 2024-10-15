Köşe Direği Dağı'nda Zirve Yaptılar: Dağcılardan Zirve Pozu

Hakkari kent merkezi ve Yüksekova'dan 10 dağcı, Yüksekova Ekoloji Kültürel ve Dağcılık Spor Kulübü öncülüğünde düzenlenen etkinlikte Cennet Cehennem Vadisi'ne gitti.

Dağın bulunduğu bölgeye yönelen dağcılar, 6 saatlik zorlu tırmanışın ardından bölgede en zorlu parkura sahip alanlardan biri olan dağın zirvesine ulaştı.

Zirvede fotoğraf çeken dağcılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle çok kalmadan iniş yaptı. Kulüp başkan yardımcısı Hakan Zanyar Aykut, daha önce birçok zirve tırmanışı gerçekleştirdiklerini söyledi.

Köşe Direği Dağı'nın en çok zorlandıkları parkurlardan biri olduğunu belirten Aykut, "Parkurun birçok noktası teknik tırmanış gerektiriyor. 10 dağcı arkadaşlarımızla sabah 08.30'da başladığımız tırmanışı saat 14.30'da tamamladık. Bölgenin en zor parkuru diyebileceğimiz bir yer. Zirvede aşırı rüzgar vardı. Köşe Direği Dağı'nın zirvesine tırmanış çok zor olduğundan Türkiye'nin tanınan dağcılarından Tunç Fındık zirve yapmıştı. Kulüp olarak biz de zirve yaptık." dedi.

Kaynak: AA