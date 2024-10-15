Bölgenin En Büyük Yatırımlarından Biri: Jeotermal Serada Yeni Sezon Fideleri Dikildi

Daha sonra Şehitlioğlu Mahalle Muhtarı Ali Osman Piştav’ın üreticilik yaptığı besihanede de incelemelerde bulunan Başkan Zeyrek, geçtiğimiz günlerde Şehzadeler ilçesinde açılan Halk Mandıra’nın en kısa sürede 17 ilçede de açılacağını belirtti.

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, topraksız tarım ve jeotermal ısıtma sistemiyle bölgenin en büyük yatırımlarından biri olan Jeotermal Kaynaklı Teknolojik Sera’da yeni sezon fidelerinin dikim etkinliğe katıldı. Kula Kaymakamı Ömer Ahmet Özdemir ve Belediye Başkan Vekili Semra Gündüz ile birlikte 50 bin metrekarelik alana kurulu olan ve topraksız tarım ile jeotermal ısıtma tekniğinin kullanıldığı serada 145 bin kök climbo salkım çeşidi domates fidesini toprakla buluşturan Başkan Zeyrek, her bir çalışmasını yakından takip ettiği sera projesinin Manisa’nın ekonomisine de büyük katkılar verdiğini söyledi. Dikimini yaptıkları yeni sezon fidelerinin sağlıklı bir şekilde büyümesini temenni eden Başkan Zeyrek, hasat zamanında da bizzat katılarak domates hasadı yapacağının sözünü verdi.



HALK MANDIRA MANISA’NIN TÜM ILÇELERINDE AÇILACAK



Başkan Zeyrek, jeotermal serada katıldığı etkinliğin ardından Şehitlioğlu Mahalle Muhtarı Ali Osman Piştav’ın üreticilik yaptığı besihanede de incelemelerde bulundu. Üreticiyi güçlendirmek ve sağlıklı ve ekonomik süt ürünlerini Manisalı vatandaşlarla buluşturmak için geçtiğimiz günlerde açılışı yapılan Halk Mandıra’ların Manisa’nın 17 ilçesine yayılacağını ve tüm ilçelerde vatandaşlara hizmet edeceğini dile getiren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, “Bugün Kula’mızdayız ve süt kooperatiflerinde incelemeler yapıyoruz. Büyükbaş hayvanlarımızın süt sağımının nasıl yapıldığını, en sağlıklı şartlarda üretilen sütleri Halk Mandıra aracılığıyla da sizlere en uygun fiyatla ulaştırıyoruz. Sütlerimiz piyasanın yaklaşık yüzde 25’ten fazlasıyla Manisa Büyükşehir Belediyesi olarak biz alıyoruz. Mandıralarımızda ürettiğimiz süt ürünlerimizi de halkımıza yaklaşık yüzde 20 oranında daha uygun fiyatlı ve daha sağlıklı bir şekilde ulaştırıyoruz. Halk Mandıra, Türkiye’mde örnek olacak bir projedir. Buna pilot bölge olarak Şehzadeler ilçemizdeki Kent Lokanta’mızın içerisinde başladık. Ama çok kısa bir sürede 17 ilçemizdeki birçok noktada Halk Mandıra’yı hizmete açar hale geleceğiz. Buradaki amacımız, hem hayvancılığı geliştirmek hem süt kooperatiflerimize destek olmak hem de halkımıza sağlıklı ve uygun fiyatlı süt ürünleri sunabilmektir. Ben istiyorum ki sosyal belediyeciliği her alanda Manisalı vatandaşlarımız hissetsin. Bu projemizle de Manisa’daki evlatlarımız en sağlıklı sütlerine ve süt ürünlerine Halk Mandıra araçlığıyla kavuşsun istiyoruz. Bu çerçevede de sosyal belediyeciliğin bir projesi olan halk mandıranın da örnek bir proje olarak ülkenin her yerine yayılacağını düşünüyorum.” ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA