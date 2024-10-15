Cemevinde Çirkin Provokasyon! Önce Tahrik Etti, Sonra Atatürk Büstüne Saldırdı

İstanbul Küçükçekmece'de bulunan Garip Dede Dergahı Cemevi'ne kşam saatlerinde giden bir şahıs, provokatif davranışlarda bulundu. Cemevinde abdest alıp namaz kılmak isteyen şahsın talebi görevliler tarafından reddedildi. Görevlilerle tartışan şahıs daha sonra cemevi önünde bulunan Atatürk büstüne saldırdı.

BÜSTÜ YERİNDEN SÖKTÜ

Büstü bulunduğu yerden sökerek zarar veren şahıs olay yerine çağırılan polis ekiplerince gözaltın alındı. Olayın ardından Garip Dede Dergahı'ndan açıklama geldi.

'O KAPIDAN GİREN KİMSEYE İNANCI SORULMAZ'

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Garip Dede Dergahı Cemevi Alevi toplumunun inanç merkezidir. O kapıdan giren hiç kimseye, inancı, milliyeti sorulmaz. Alevi misin, sünni misin diye sorulmaz. Garip Dede, garipleri, fakiri fukarayı, hoşgörü, barış ve sevgi ile tüm toplumu eşitlikçi dengede tutarak her canı mihman kabul eder.

'TAHRİK EDİCİ HAREKETLERDE BULUNDU'

Bugün bilgisi, düşüncesi ve ideolojisi kirli olan bir şahıs cemevimize gelmiş, ısrarla namaz kılmak, abdest almak istemiş kısacası bir takım tahrik edici hareketlerde bulunmuştur.

Kirli fikirlerine bahane arayan bu karanlık zihniyetli şahsa, canlarımız tepki vermiş bunun üzerine bu şahıs daha da ileri giderek, Dergahımızın yaşam alanı içinde sağa sola saldırmış ve Atatürk büstüne zarar vermiştir. Bu iğrenç saldırıları kınıyoruz.

'BU SALDIRI BİR PROVOKASYONDUR'

Alevi toplumunun düşünce, kanaat ve adaletin taşıyıcısı olan cemevlerimizde sadece Aleviler Cem yapar, yeryüzündeki farklı farklı inançtaki insanların kendi ritüel ve ibadet şekillerini kendi inandıkları mekanlarda yapması samimiyettir diyoruz. Hiç kimse bir başkasına nasıl ibadet yapabileceğini dayatamaz. Kendisi gidip benim gibi ibadet edeceksiniz diye tehdit edemez. Kimsenin kendi inancını bize dayatmasına asla izin vermeyiz. Bu saldırı bir provokasyondur. Tüm canlarımızı bu konuda sağ duyuya çağırıyoruz."

Kaynak: Sözcü