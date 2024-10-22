Her Köşebaşında Cinayet... Babasını ve Ağabeyini Öldürüp Evi Ateşe Verdi!

Denizli'nin Tavas ilçesine bağlı Aydoğdu Mahallesi'nde, madde bağımlısı olduğu iddia edilen K. Pekdemir (28), evde tartıştığı babası Süleyman Pekdemir (60) ve ağabeyi Muhammet Pekdemir'i (35) bıçakladı. Ardından evi ateşe veren saldırgan olay yerinden kaçarken, babası ve ağabeyi hayatını kaybetti. Yangın ihbarı sonrası bölgeye jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden ekipler, büyük hasar oluşan evde baba oğlun cansız bedenlerini buldu.

ÇELİŞKİLİ İFADELER VERDİ

Yapılan güvenlik kamerası incelemelerde olayın ardından bir şahsın motosiklet ile uzaklaştığı görüldü. Görgü şahitlerinin de ilk ifadeleri ışığında hareket eden jandarma ekipleri şüpheleri üzerine çeken K. Pekdemir'i yakalamak için çalışma başlattı. Şüpheli K. Pekdemir, polis ekipleri tarafından ilçe merkezinde yakalandı. Şüpheli K. Pekdemir'in jandarmadaki ifadesinde önce, "Bıçakla öldürdüm" dediği sonra da "Tüfekle vurdum" diye çelişkili ifadeler verdiği belirtildi.

'UYUŞTURUCU İÇİN BABASINDAN PARA İSTİYORDU'

Süleyman Pekdemir ve oğlu Muhammet Pekdemir'in birlikte yaşadığı öğrenildi. Süleyman Pekdemir'in bir süre önce eşinden boşandığı ve eşinin bir oğluyla birlikte kent merkezinde ikamet ettiği bildirildi. Olayın şüphelisi K. Pekdemir ise ilçe merkezinde yalnız yaşadığı öğrenildi. Madde bağımlısı olan K. Pekdemir'in babasından sık sık uyuşturucu madde satın almak için para istediği ve ikilinin bu nedenle tartışmalar yaşadığı iddia edildi.

Kaynak: İHA