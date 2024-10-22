ABD'deki Hastane Açıkladı: Fethullah Gülen'in Ölüm Nedeni Belli Oldu

Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fethullah Gülen'in dün açıklanan ölümüyle ilgili ABD'de tedavi gördüğü hastaneden açıklama geldi. Hastanenin açıklamasını Amerika'nın Sesi muhabiri Mehmet Sümer, sosyal medya hesabından paylaştı.

BİRÇOK KRONİK HASTALIĞI VARDI

Sümer'in aktardığına göre, Fethullah Gülen'in tedavi gördüğü St. Luke Hastanesi doktorlarından Dr. Douglas Degler'ın, Gülen'in hastanede tedavi gördüğü ve doğal nedenlerle öldüğünü söylediği bir video yayınlandı. Sümer, hastane yönetiminin şu ana kadar tüm sorularını yanıtsız bıraktığını da söyledi.

FETÖ lideri Gülen’in uzun süredir böbrek yetmezliği ve şeker hastalığı gibi birçok kronik sağlık sorunu olduğu biliniyordu.

Kaynak: Gerçek Gündem