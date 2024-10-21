Fethullah Gülen'in Ölümüne İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan Sert İfadeler

FETÖ lideri Fethullah Gülen'İn hayatını kaybetmesine ilişkin paylaşım yapan CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sert cümleler kurdu. Paylaşımda Kılıçdaroğlu, "Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş. Eminim üzüntün derindir. Sen, neler istedi de vermedin ki?" dedi.

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Fethullah Gülen'in Ölümüne İlişkin Kılıçdaroğlu'ndan Sert İfadeler

CHP'nin bir önceki genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, FETÖ lideri Fethullah Gülen'in ölmesine ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında sert ifadelere yer veren Kılıçdaroğlu'nu şunları söyledi:

"Devletin kalbine ihanet hançerini beraber sapladığınız ortağın ölmüş. Eminim üzüntün derindir. Sen, neler istedi de vermedin ki? Devletin kılcal damarlarına varıncaya kadar tüm kurumlarına yerleşmelerinde emeğin ve desteğin hiç az değil... Çok yalvardın; "Bitsin bu hasret" diyerek! Anlaşılan onunla hesabımız ahirete kaldı! Ahirete bırakmadan seninle olan hesabımızı görmek ümidiyle, bağımsız yargı’nın önünde... Ülkemize, gençlerimize, anne babalara verdiği acıları, açtığı derin yaraları vatanperver mücadele ile kapatacağız."

Kaynak: Gerçek Gündem

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Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan Fethullah Gülen
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