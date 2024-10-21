Şırnak'ta Yer Fıstığı Hasadı Zamanı

Türkiye'de yer fıstığı üretiminde 3'üncü sırada yer alan Şırnak'ın Silopi ilçesi Botaş mevkiinde bulunan bir arazide yer fıstığı hasat şenliği düzenlendi. Şırnak'ın yer fıstığı üretiminde daha da ilerlemesi için Tarım ve Orman Bakanlığı olarak destek verdiklerini ifade eden Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Dr. Ahmet Bağcı, 2006 yılında başlayan yer fıstığı üretimi serüveninde, Şırnak'ın Türkiye'de 3'üncü sırada olmasından fazlasıyla memnun olduklarını söyledi.

Bakanlık olarak iki alanda yer fıstığına destek verdiklerine değinen Bağcı, "İlki yerel tohumumuz ismi Masal. Bunu üreticilerimize dağıtarak destek olmaya çalışıyoruz. Burada amacımız yer fıstığı üretiminin sürdürülebilirliğini sağlamak. İkinci olarak burada yer fıstığı işleme tesisi için destek olmaya çalışıyoruz. Şu an devam eden yaklaşık 2.7 milyon lirayı bulacak olan bir inşaat devam ediyor. Bu sene içerisinde de 5 milyona yakın bir hibe anlaşması imzalandı. İnşallah o tesisler de hizmete girince artık yer fıstığımız burada işlenecek" dedi.

Vali Birol Ekici ise Şırnak'ın her geçen gün ilerlediğini ve bu ilerlemeyi kıskananlar olduğunu dile getirdi. Şırnak'ı daha ileriye götürmek için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Ekici, "Bir hususa hassaten vurgu yapmak istiyorum. Şu yeşilliğe bakın ve daha sonra ilerideki kırsal alanlara bakın. Sulama ile birlikte 15 kat, 20 kat daha fazla ürün alacağımızı hepiniz görüyorsunuz. Ama bunları kıskananlar da var. Bu ilerlemeyi kıskananlar var. Gelin hep birlikte Şırnak'ı fıstık gibi yapalım" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şırnak İl Müftüsü Orhan Örnek'in bereket duası ile birlikte Vali Ekici ile Bakan Yardımcısı Bağcı, traktöre binerek yer fıstığının hasadını gerçekleştirdi.

Programa, Tarım Reformu Genel Müdürü Osman Yıldız, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, Silopi Kaymakamı Cihat Koç, İl Tarım ve Orman Müdürü Oktay Sezgin ile çok sayıda çiftçi ve vatandaş katıldı.

Kaynak: İHA