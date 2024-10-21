Sakarya’ya Gelen Lise Öğrencilerine Üniversite Tanıtıldı

YKS'ye hazırlanan Kocaelili lise öğrencileri Sakarya’yı ziyaret etti. SUBÜ’yü gezen öğrencilere üniversite ve bölümler hakkında bilgi verildi.

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Sakarya’ya Gelen Lise Öğrencilerine Üniversite Tanıtıldı

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek lise öğrencilerini ağırladı. Bu çerçevede Kocaeli İzmit Özel Adım Teknokent Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin 9 ve 10'uncu sınıfa giden 55 öğrencisi üniversitenin birimlerini gezdi ve eğitim-öğretim imkanlarına ilişkin bilgi aldı.

Üniversite adaylarına ilk olarak Rektörlük Konferans Salonu'nda Araştırma Görevlisi Furkan Menevşeoğlu ve Araştırma Görevlisi Kadir Yasin Sunca tarafından tanıtım sunumu gerçekleştirildi. Ardından Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde Dr. Öğretim Üyesi Cem Özkurt yürütülen çalışmaları anlattı.

Sakarya’ya Gelen Lise Öğrencilerine Üniversite Tanıtıldı - Resim : 1

SUBÜ Stüdyoları'nda yer alan ‘Greenbox Stüdyo', ‘Ders Stüdyoları' ve ‘Ses Stüdyosu' Öğretim Görevlisi Emre Eroğlu ve Bilgisayar Teknikeri Ahmet Enes Gemalmaz tarafından tanıtıldı. Öğrenciler son olarak Teknoloji Yarışmaları Koordinatörlüğü'nü ziyaret etti. Her bir birimde öğrencilerin üniversiteye ilişkin soruları da yanıtlandı.

Kaynak: İHA

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