3 Katlı Evin Çatısı Alev Alev Yandı

Karabük'te 3 katlı evin çatı katında çıkan yangın çıktı

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3 Katlı Evin Çatısı Alev Alev Yandı

Olay Atatürk Mahallesi Gaziler Caddesinde meydana geldi. Üç katlı bir evin çatı katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark ede vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirirken olay yerine polis ve Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kısa sürede müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürülürken, çatıda meydana gelen hasar dron ile görüntülendi.

3 Katlı Evin Çatısı Alev Alev Yandı - Resim : 1

Kaynak: İHA

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