Ağzına Misina Dolanan Kuş Son Anda Kurtarıldı

Kuşadası'nda dalış yapan Paul Knorr ve Kubilay Akgür, bir kuşun ağzına misina dolandığını fark edip hayvanın zor durumda olduğunu görünce hemen harekete geçti. Kuşu dikkatle kurtaran ikili, güvenli bir şekilde kıyıya çıkardıkları hayvana ilk müdahaleyi yaparak misinayı çıkarıp, kuşun sağlık durumu için Haybulans ekibi ile hızlıca iletişime geçerek, hayvanı güvenli bir şekilde ekibe teslim etti. Kuşun yapılacak olan kontrollerin ardından tekrar doğaya salınacağı öğrenildi.

Kaynak: İHA