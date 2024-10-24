AKP’li Şamil Tayyar Canlı Yayında Açıkladı: 'Bahçeli’nin Çağrısından Cumhurbaşkanı'nın Haberi Yoktu'

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada PKK lideri Abdullah Öcalan için yaptığı çağrı siyaset gündemine oturdu. Bahçeli'nin "Şayet terörist başının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM'de DEM Grup Toplantısı'nda konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da Bahçeli'nin çıkışının ardından "Cumhur İttifakı tarafından açılan tarihi fırsat penceresinin kişisel hesaplara kurban edilmemesini ümit ediyoruz. Terörün ve şiddetin olmadığı bir Türkiye'yi inşa edelim istiyoruz" açıklamasını yaptı.

TGRT'de yayınlanan Medya Kritik programında konuşan Tayyar, Erdoğan'ın, Bahçeli'nin Öcalan çağrısından önceden haberinin olmadığını söyledi. Şamil Tayyar, şu ifadeleri kullandı:

"Devlet Bey'in açıklamasından Sayın Cumhurbaşkanımızın haberi yoktu. Aralarında önceden konuşulmuş, istişare edilmiş bir konu değil. Sayın Cumhurbaşkanımız da bunu televizyon konuşmasından sonra öğreniyor. Hani bazıları senaryo yazıyor ya 'bunlar bir araya gelmiştir' diye...

'FARKLI TAVIR KOYMASI BEKLENEMEZ'

Peki ne oldu da Sayın Cumhurbaşkanımız grup konuşmasında 'Bu fırsatı değerlendirelim' dedi? Ama dikkat ederseniz Sayın Cumhurbaşkanımız çok dikkatli cümleler kullandı. Sonuçta o çağrıyı yapan da Cumhur İttifakı'nın ortağı... Devlet Bey'e de çok saygı duyar, sever, muhabbetleri de çok iyi. Farklı bir tavır koyması da elbette beklenemez. Ama siyaseten de öyle çok destekliyormuş gibi gözükmedi.

'SEMPATİYLE BAKMIYOR'

El sıkmayla başlayan o sürecin ilk kısmıyla alakalı olarak Cumhurbaşkanımızın konuşmasını değerlendirmek lazım. Eğer terör örgütü silah bırakacaksa bu bir fırsat, bu değerlendirilsin. Yoksa Öcalan'ın parlamentoda gelip konuşması gibi marjinal, radikal öneriye Cumhurbaşkanımızın sempatiyle baktığına dair herhangi bir işaret yok. Bunu bir bilgi olarak söylüyorum, bir tahmin değil."

Kaynak: TGRT