TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Açıklama: 'Hiçbir Saldırı Ülkemizin Kararlı Duruşunu Engelleyemeyecek!'

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, terör saldırısının ardından açıklama yaptı. Demiroğlu, "Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecek. Var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

TUSAŞ Genel Müdürü Demiroğlu'ndan Açıklama: 'Hiçbir Saldırı Ülkemizin Kararlı Duruşunu Engelleyemeyecek!'

Terör örgütü PKK, Ankara'da TUSAŞ'a yönelik saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 5 şehit, 22 yaralının olduğu bildirildi. Saldırıya ilişkin TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu'ndan açıklama geldi.

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ankara Kahramankazan'da bulunan yerleşkemize yönelik gerçekleştirilen hain terör saldırısını şiddetle kınıyorum. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve aziz milletimize başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum" dedi.

'VAR GÜCÜMÜZLE ÇALIŞACAĞIZ'

Demiroğlu, "Tüm ekip arkadaşlarıma geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hiçbir saldırı ülkemizin milli savunma sanayiindeki kararlı duruşunu ve gelişimini engelleyemeyecektir. Bu saldırılara karşı birlik ve beraberlik içinde dimdik durarak yılmadan ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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