Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş'e Ziyaret

Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Bursa'ya gelerek Ankara'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Sinan Ateş'in annesi Saniye Ateş'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu görüşmenin ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamadı.

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CHP'nin eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in Bursa'da yaşayan annesi Saniye Ateş'i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş'e Ziyaret - Resim : 1

Bursa'ya gelen eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'i de makamında ziyaret etti. Kılıçdaroğlu daha sonra CHP Bursa Milletvekilleri Orhan Sarıbal ve Hasan Öztürk ile Ankara'da uğradığı silahlı saldırıda yaşamını yitiren eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in, merkez Osmangazi ilçesi Başaran Mahallesi'nde oturan ve bir süre önce eşi Musa Ateş'i de rahatsızlığı sonucu kaybeden annesi Saniye Ateş'i evinde ziyaret etti.

Kılıçdaroğlu'ndan Sinan Ateş'in Annesi Saniye Ateş'e Ziyaret - Resim : 2

Kılıçdaroğlu, yaklaşık bir saat süren ziyaretin ardından gazetecilere açıklama yapmadan evden ayrılıp İstanbul'a gitti.

Kaynak: DHA

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