AKP Kaynakları Konuştu... Berat Albayrak Bakanlığa Geri mi Dönüyor?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz cuma günü Kırgızistan ve Macaristan ziyaretleri sonrası dönüş uçağında soruları yanıtladı. Orada yaptığı açıklamada Erdoğan, yıllar önce söylediği ve uzun süre gündem olan "Ben ekonomistim" sözünü tekrarladı. Ayrıca "Faizle birlikte enflasyon da düşecek" diyerek "Faiz sebep enflasyon sonuç" görüşünü desteklediğini bir kez daha gösterdi.

Cumhurbaşkanı'nın tartışma konusu olan bu sözleriyle ilgili kendi internet sitesinden bir yazı yayımlayan Fatih Altaylı, ekonominin gidişatı ve eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın yeniden bakanlık görevine dönebileceği iddialarıyla ilgili değerlendirmelerini paylaştı.

'ERDOĞAN GEÇMİŞTEN BİR ŞEY ÖĞRENMEMİŞ'

Altaylı'nın yazısının ilgili kısmı şu şekilde:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın hafta sonuna konu olan açıklamalarından bir diğeri ise bir kez daha “Ben ekonomistim” demesi oldu. Bunun üzerine bir de “Faizle birlikte enflasyon da düşecek” diyerek “Faiz sebep enflasyon sonuç” yaklaşımından vazgeçmemiş olduğunu hepimize hatırlatması ciddi bir paniğe neden oldu.

Allahtan araya hafta sonu girdi de piyasalarda fazla bir dalgalanma olmadı. Israr ederse sonuçlarını bugünden itibaren görmeye başlarız. Belli ki, Erdoğan geçmişin deneylerinden bir şey öğrenmemiş. Yanlışlanan tezinde ısrarlı.

'BERAT ALBAYRAK'IN EKONOMİYE DÖNÜŞÜ OLMAZ'

Tabii bu arada Berat Albayrak’ın affa uğradığı, yeniden bir bakanlık koltuğuna oturtulacağı iddiaları da bu cümleye eklenince “Eyvah eyvah” filmi yeniden vizyona girmiş gibi oluyor. Ne de olsa Merkez Bankası rezervleri de, yüksek dolar faizi desteği ile yeniden artıya geçmişken bir deneme daha yapmanın tam zamanı.

Ancak konuştuğum AKP’ye ya da Saray’a yakın isimler “Berat Bey bakanlığa dönerse o bakanlık ekonomi bakanlığı olmaz” diyorlar. Genel kanaat Berat Albayrak’ın dönse dönse Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na dönebileceği ama Ekonomi Bakanlığı’na dönüşün söz konusu olmadığı yönünde. Ben de o kanaatteyim. Olsa olsa orası olur. Ekonomi Bakanlığı için daha erken, çünkü Merkez Bankası rezervleri henüz 128 milyar dolara ulaşmadı."