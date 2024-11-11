'Tüm Türkiye İzlesin' Demişti... Merakla Bekleniyordu, Mansur Yavaş Tek Tek Açıkladı! İşte Tablolarla Konser Harcamaları

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları ve Ebru Gündeş konseri için 69 milyon TL ödenmesine ilişkin tartışmalar devam ediyor. ABB Başkanı Mansur Yavaş, gündemdeki tartışmalara ilişkin soruşturmanın tamamlandığını söylemiş ve bugünü işaret etmişti.

"Pazartesi günü saat 15.00'te çok detaylı açıklama yapacağız. Bütün Türkiye'nin izlemesini isterim. Canlı yayınlıyoruz. Hesap kitap neymiş bir görsünler. Hiçbir şeyi saklamayız. Hatası olan varsa da bizzat benim imzamla savcılığa gider" diyen Yavaş'ın merakla beklenen açıklamasından öne çıkanlar şöyle:

'DOĞRU OLMAYAN BİLGİLER SIZDIRILDI'

"Ankara'ya hizmet edeceğiz sözü vermiştik. İstenmeyen bir tartışma oldu. Bu olmamalıydı. Ben belediye başkanı olarak bu huzursuzluğu ortadan kaldırıp bundan sonrası dönemde de Ankara'ya odaklı çalışmaya devam edeceğiz.

Birtakım iddialar atıldı. Bu iddiaların atılış biçimi de çok ilginç. Belediye içerisinden birileri doğru olmayan bilgileri sızdırdı. Bazı internet medyasında belki bizden bilgi alabilecekken bu bilgiyi almadan 'Ankara Büyükşehir Belediyesi bir konsere 69 milyon ödedi' diye servis etmeye başladılar. Derhal olayı incelemeye başladık.

'HATA YAPAN SONUCUNA KATLANACAK'

Cuma günü teftişi talimat verdik. 4.11.2024 pazartesi günü müfettiş görevlendirildi yine ayın dördünde daire başkanlığından dosyalar isteniyor. Ayın beşinde ihaleyle ilgili izahat isteniyor. Bildirilen belgelerde sahnenin kurulum süresi ve kira bedeline ilişkin tespit yapılması isteniyor.

11.11.2024 rapor tamamlanıp bana verileceği bildirildiği için bugüne basın toplantısı yapmak zorunda kaldık. Ayrıca şöyle bir husus var. 10 gündür didik didik inceletiyoruz. Teftiş dairesinde 346 tane dosya açılmış, benim döneminde ise 20 tane raporu 53 kişinin cezalandırılması için savcılığa ben göndermişim. Hiçbir bürokratımız, çalışanımız suç ortağımız değil. Hata yapan hatasının sonucuna katlanacaktır.

2019 yılında 2 Ankaralıdan 1'inin oyunu alarak seçildim. Mart ayının sonunda da neredeyse 3 Ankaralının 2'sinin oyunu alarak seçildim. Bu seçim sonucunun sebebi şatafatlı hayat sürmemek. Hiçbir yerde fotoğrafımı göremediniz. Reklam olacak hiçbir şeyin içine girmedim. Bir kuruş harcırah almadım. Uçak biletlerimi tamamen kendim karşılarım.

Yapılan işlerin maliyetini duvarlara, köprülere astık. Türkiye'deki ekonomik sıkıntıların yanında en büyük problemin yolsuzluktan, israftan, şatafattan kaynaklandığını biliyoruz. 5 yıldır ihaleleri canlı yayınladık, aynı şekilde de devam ediyoruz.

48 bin 456 emeklimize 481 milyon lira destek verdik. Ortalama 180 bin aileye düzenli olarak doğal gaz desteği veriyoruz. 90 bin ekmek, kömür, kırtasiye, servis, kantin, kıyafet gibi alanlarda da desteklerimiz devam ediyor.

'Hiç metro yapmadı' diyenlere bu metroları kim yaptı diye sormak lazım.

Algı yapıldığı gibi sanatçılara ödenen para yok. Sanatçıların kaşe bedeli altında ücretleri bellidir. Tam bir algı operasyonunun içerisindeyiz.

'AK PARTİLİLERİN HİÇBİR İTİRAZI OLMADI'

Yavaş, açıklamasına şu sözlerle devam etti:

"Yapılan denetimlerde hiçbir sorun bulunmamıştır. Ne oldu birden bire 1 hafta, 10 günde ortalığı yaygaraya veriyorsunuz? Geçen yıl neden sesiniz çıkmadı.

Konserlere yapılacak harcamalar oybirliği ile geçti. Çoğunluğu AK Partili olan komisyon denetledi. Bu denetim raporlarında da konserlerin pahalı olduğuna dair hiçbir itiraz yok.

'ÖNCEKİ DÖNEM YAPILAN İSRAFI BİLİYORSUNUZ'

Hakkımızda 109 tane şikayet yapıldı, 101 tanesi takipsizlikle sonuçlandı. 8'i de öyle sonuçlanacak. Biz öyle büyük sorumluluk aldık ki... Ankara halkından 3 kişiden 2'sinin verdiği oy sorumluluğumuzu artırdı. Hatamız varsa kabullenmesini biliriz. 'Bizden önceki dönemde de şunları yaptılar' Hiç bunlara girmiyoruz. Biz onlardan farklıyız. Ankara'da bizden önceki dönemde yapılan israfı hepiniz biliyorsunuz.

'Bir konsere bu kadar para harcanır mı?' diyorlar. Konserler insanların sosyalleştiği yerler. Bugün Ankara'daki bazı sahnelerde bilet ücretleri 2 bin lira, 3 bin lira... Bu ekonomik sıkıntıda o konseri izlemek isteyenler hep birlikte oraya geliyorlar. Konserlerimize 100 bin kişi geliyor. Bu insanlar bir kuruş ödemeden bundan faydalanıyor. Ben bunun bir kamu hizmeti olduğunu düşünüyorum.

'SANATÇI SEÇİMLERİNDE DAHA DİKKATLİ OLACAĞIZ'

Eleştirileri dikkate alacağız, sanatçı seçimlerinde de daha dikkatli olacağız.

2019 ile 2024 arasındaki 127 milyar 844 bin lira para harcamışız. Yüzde 31'i yatırıma gitmiş. Yüzde 9 civarında sosyal desteklere para ayırıyoruz. Konser harcamalarının oranı binde 6. Yüzde 1 bile değil. 'Ankara Büyükşehir Belediyesi milleti zengin ediyor' diyenler nerede? Eski dönem harcamaları çıkarsak yüzleri kızarır mı?

'BELLİ Kİ KARALAMALAR DEVAM EDECEK'

Kültür Bakanlığı'nın 'Kültür Yolu Festivali' için harcadığı 800 milyon lira. Bizim 67 ayda harcadığımız 810 milyon lira. Bu iddiaları açıklayanlardan asla özür beklemiyorum. Hodri meydan diyorum.

Bundan sonrasında takdir Ankara halkının. Hiçbir belediye başkanımın veremeyeceği hesap yoktur. Biz kamuoyuna açık şekilde hesap veriyoruz, vermeye de devam edeceğiz. Bu şekilde kamuoyunu meşgul ettiğimiz için özür diliyoruz. Belli ki bundan sonra karalamalar devam edecek. Artık adabın dahi ortadan kalktığı suçlamalar başlıyor. Bunlara hazırız, çünkü arkamızda Ankara halkı var."

Kaynak: Gerçek Gündem