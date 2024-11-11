Kim Milyoner’e Damga Vuran Hata! Öyle Bir Soruyu Yanlış Bildi ki

Kısa bir süre önce yeni sezonuyla ekranlara dönen Kim Milyoner Olmak İster’e yarışmacı olarak katılan Orkun Şatana, yanlış bildiği soru nedeniyle çok konuşuldu.

SORUYU YANLIŞ ANLADI

5 bin lira değerindeki 3. soruyu açtıran genç yarışmacıya “Hangisinin sözlük tanımında 'uzakta olan, hakkında konuşulan kimse veya şeyi belirtilen bir söz' şeklinde bir ifade yer alır?" sorusu yönlendirildi.

Soruyu görür görmez heyecanına yenik düşen yarışmacı, soruyu yanlış anlayarak "C- O" yerine "D- U" yanıtını verdi.

VEDA ETTİ

Yarışmacının cevabı duyanlar hayrete düşerken, programın sunucusu Oktay Kaynarca da ne yapacağını bilemedi. 3. soruyu yanlış cevaplandıran yarışmacı, yarışmaya veda etti.